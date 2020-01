DOT offentliggjorde oplæg til reform af pensionistrabatterne i Østdanmark 6. januar. Siden da er oplægget blevet kritiseret så voldsomt, at det nu er taaet af bordet. Foto: Bjørn Armbjørn.

Send til din ven. X Artiklen: Balladen om pensionist-rabatterne. Forstå sagen på to minutter. Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Balladen om pensionist-rabatterne. Forstå sagen på to minutter.

Sjælland - 21. januar 2020 kl. 15:15 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Af Tomas Revsbech

n Movia, DSB og Metroselskabet i samarbejdet Din Offentlige Transport (DOT) har efter flere ugers kritik valgt at droppe en reform af pensionistrabatterne på Sjælland, Lolland og Falster.

n Med reformen ville man afskaffe de nuværende rabat-ordninger på pensionistkort på henholdsvis tre zoner og alle zoner. Både rabatter og pensionistkortet skulle afskaffes. I stedet ville man indføre pensionistrabatter i hele Østdanmark på enkeltrejser på 40 procent på Rejsekort og 25 procent på pendlerkort.

n Det ville ifølge DOT betyde, at 125.000 pensionister, heraf mange i Vest- og Sydsjælland, der ikke har gavn af de nuværende pensionistrabatter, fremover ville opnå rabatter på 30-50 procent. Samtidig skulle reformen gøre op med de gamle amtsgrænser, som betyder, at der er forskellige priser alt efter, hvor du bor.

n Pensionister i Vest- og Sydsjælland betaler eks. 840 kr. for et tre måneders mimrekort til alle zoner. Pensionister i hovedstadsområdet, Nord- og Østsjælland betaler 595 kr. for samme produkt.

n Det betyder eksempelvis, at en pensionist i St. Heddinge betaler 595 kroner for et pensionistkort, der dækker hendes rejser til København H, mens en pensionist i Karise, der ligger i det gamle Storstrøms Amt, skal betale 1015 kroner for det samme produkt, fordi hun skal bruge to pensionistkort - et trezoners kort i Movia syd og et allezonerskort i Movia hovedstaden.

n Planerne har dog fra start fået massiv kritik, fordi 60.000 andre pensionister, primært i hovedstadsområdet, Nord- og Østsjælland, ville opleve prisstigninger. Heraf 15.000 på mere end 100 procent.

n En pensionist fra Hillerød, der rejser til København for at besøge børn eller børnebørn et par gange om ugen, betaler i dag 595 kroner for tre måneders mimrekort til alle zoner. Hun skulle med reformen fremover betale over 500 kroner om måneden for de samme rejser på et rejsekort. Et periodekort ville blive endnu dyrere.

n De tre trafikselskaber vil nu i fællesskab lægge hovederne i blød og komme frem til et nyt oplæg.

n I første omgang skal de fremkomme med en redegørelse til transportminister Benny Engelbrecht (S), inden de kommer frem til et egentligt reform-oplæg.