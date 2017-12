Den øvre grænse for antallet af Bitcoins er 21 millioner, og de bliver skabt løbende indtil år 2150. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration Foto: DADO RUVIC/Scanpix Denmark

Bag om bitcoins

Sjælland - 21. december 2017 kl. 07:00 Af Signe Aarestrup Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Bitcoins er lidt ligesom andelslejligheder i København. Noget du skulle have investeret i for en rum tid siden, men ikke helt forstod potentialet ved i tide. I dag koster de så meget, at forældrekøbte lejligheder i hovedstaden nok ikke bliver relevant for hverken dine børn eller børnebørn.

På samme måde kan du nu sluge morgenkaffen, mens du læser endnu en historie om en tilfældig gennemsnitsdansker, der er blevet millionær på bitcoins. Men hvad er bitcoins i grunden? Og hvad kan man købe for dem?

Chefstrateg i Jyske Bank Ib Fredslund Madsen definerer bitcoin sådan her:

- Det er en digital valuta,som er startet som et privat alternativ til de valutaer, vi kender. Den har levet et lidt hensygnende liv indtil for halvandet års tid siden, hvor der pludselig var nogen, som fik øjnene op for den. I år er den steget omkring 1800 procent.

Værdien af en bitcoin var tirsdag i denne uge 113.436 kroner. I starten af året kostede en bitcoin 5.979 kroner.

Bitcoins har ifølge Ib Fredslund Madsen et »lidt blakket ry«, fordi de i høj grad er blevet benyttet af handelssites på det mørke net. Blandt andet det tidligere site Silk Road, hvor brugerne kunne købe forskellige former for narkotika.

