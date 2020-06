Send til din ven. X Artiklen: BRT-løsning for Østbanen klar: Nej tak, siger regionsrådsformand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

BRT-løsning for Østbanen klar: Nej tak, siger regionsrådsformand

Sjælland - 10. juni 2020 kl. 07:01 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er store perspektiver i at udskifte de nedslidte skinner på Østbanen med asfalt og Bus Rapid Transit (BRT). Busserne vil på sigt være billigere at holde kørende og de vil kunne køre lige så hurtigt og mindst lige så ofte, som togene. Det konkluderer dugfrisk rapport om BRT på Østbanen fra Vejdirektoratet og COWi, som offentliggøres onsdag morgen.

Til gengæld vil det tage op til seks år før busserne er klar til start, og samtidig er der række usikkerheder om den positive økonomi i projektet.

Og det får Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland (S), til at konkludere, at der er store muligheder for BRT i fremtidens kollektive trafik. Men i Østbanens tilfælde er BRT en dårlig ide:

- Med en tidshorisont på op til seks år, frygter jeg, at der slet ikke vil være pendlere tilbage, når BRT engang er klar. Samtidig er der nogle økonomiske ubekendte, som der ikke rigtig er taget med i regnestykket. Derfor vil jeg anbefale regionsrådet, at vi sætter gang i en sporrenovering, så vi kan være klar med nye skinner i 2022, siger han til Sn.dk



Regionsrådsformand Heino Knudsen ser store perspektiver i Bus Rapid Transit i den fremtidige kollektive transport. Men i Østbanens tilfælde er det en dårlig idé, mener han. Foto: Jens Wollesen.



Rapport: Store besparelser Vejdirektoratet og COWI anslår, at det vil koste 800-900 millioner at anlægge BRT, mens en sporrenovering ifølge en anden rapport, der udkommer i dag, vil koste 510 millioner.

Men den efterfølgende drift vil være langt, langt billiggere end at køre tog, anslår rapporten. Og ifølge rapporten vil det mere end opveje den mer-pris på 200-300 millioner, det koster at anlægge BRT.

Men regnestykket har en række ubekendte.

Eksempelvis skal man flytte regionens nuværende togværksted fra Hårlev på Østbanen til Holbæk. Prisen for at anlægge et nyt værksted i Holbæk anslås at koste op imod 155 millioner kroner.

Formand: Usikkerheder for store Med BRT mister Region Sjælland samtidig muligheden for at høste en gevinst ved at koble Østbanen på jernbanestrækningen Roskilde-Køge, som man er ved at overtage fra staten. Her anslås det, at man mister 11 millioner årligt i tabte synergier, hvis der indsættes BRT-busser på Østbanen.

- Det er simpelthen nogle usikkerheder i økonomien, som vil skulle afklares og udbores, inden vi ville kunne komme videre. Jeg ser helt sikkert BRT store perspektiver i BRT i fremtidens kollektive trafik, og det vil vi også gøre. Men ikke her. Vi har behov for, at borgerne får en tryghed og sikkerhed for, at deres kollektive trafik kører, siger Heino Knudsen.

Hvad nu? De to rapporter, der offentliggjort i dag onsdag, skal nu forelægges Region Sjællands udvalg for regional udvikling og forretningsudvalg, inden regionsrådet tager endelig stilling til, hvilket projekt amn går videre med, på et ekstraordinært møde 24. juni.

Region Sjælland har afsat 30 millioner til at komme i gang med arbejdet i år, uanset om man vælger BRT eller sporrenovering.

Resten af finansieringen vil man forsøge at få et flertal på Christiansborg til at bevillige.