Venstres Jacob Jensen (th) og Dansk Folkepartis Peter Jacobsen mener ikke, det er rimeligt at vente 6 år på en BRT-løsning fr Østbanen. De vil nu forsøge at få overbevist deres partifæller på Chritiansborg om, at de skal finansiere en sporrenovering af Østbanen. Foto: Thomas Olsen.

Artiklen: BRT-busser på Østbanen? - Vi risikerer at sende togpendlerne over i bilerne

BRT-busser på Østbanen? - Vi risikerer at sende togpendlerne over i bilerne

Sådan lyder det fra både Dansk Folkeparti og Venstre i Region Sjællands regionsråd efter, at to undersøgelser af henholdsvis en sporrenovering og en BRT-løsning på Østbanen er blevet offentliggjort.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her