Det er i den grad omdiuskuteret, om man muligvis skal indsætte BRT på Østbanen. Det første sted, der kommer BRT i Danmark er i Aalborg, hvor en 510 millionr kroner dyr bane på 11,3 kilometer, kommer på hjul i 2023. Grafik: Aalborg Kommune.

BRT-busser på Østbanen? Tre typiske argumenter for og imod

Sjælland - 17. februar 2020 kl. 11:00 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For:

BRT er typisk et billigt alternativ til dyre skinner og tog, både i anlæg og i drift. Flere steder i verden har man indsat BRT i stedet for langt dyrere metro- eller let-baner.

»Rigtig« BRT er ikke bare en bus, men har egne vejbaner og udstigning i gadepladshøjde på egne stationer. I Østbanens tilfælde er der allerede stationer og en jernbane, der »bare« skal asfalteres og udvides lidt. Det burde gøre BRT på Østbanen billigere end en 440-660 mio. kr. renovering af lokalbanens skinner.

BRT er indført i en lang række storbyer verden over, men findes faktisk også uden for storbyer. I Holland, kører der BRT mellem Haarlem, Schiphol Lufthavn og Amsterdam-forstaden Amsterdam-Zuidoost på en 25 km lang rute. I England har man en 25 km. lang rute mellem Cambridge og Huntingdon med over 11.000 daglige passagerer, altså mere end Østbanen.

Imod:

BRT er først og fremmest en succes i storbyer med meget trængsel. Østbanen er en 50 km lang lokalbane i et landområde.

BRT's store succeshistorier er de steder, hvor man ikke har haft jernbane i forvejen. Østbanen er en populær lokalbane, der benyttes af over 1 mio. passagerer årligt, som nu skal køre i bus med ringere komfort - med risiko for, at de finder andre alternativer.

Region Sjælland har aftalt med staten, at man overtage den nordlige del af Lille Syd-jernbanen Køge-Roskilde i slutningen af 2020, hvorefter den skulle være koblet sammen med Østbanen i Køge. Hvis Østbanen får BRT - hvad sker der så med sammenkoblingen - og Køge-Roskilde i det hele taget: Banen har lige fået et nyt, digitalt signalsystem.

