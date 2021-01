Se billedserie Forsiderne på de første udgaver af de tre aviser, der i dag udgør DAGBLADET Roskilde, Ringsted og Køge. Den ældste - Folketidende for Midt-Sjælland (øverst) - udkom første gang 2. oktober 1871, altså for 150 år siden i år. Frederiksborg Amts Avis, der også i dag er en del af selskabet, udkom første gang i 1874.

Avisjubilæum: Fra kampskrift til nyhedsformidler

Sjælland - 04. januar 2021 kl. 09:21 Af Rune Reggelsen Skjold Kontakt redaktionen

Sjælland: Da kong Frederik 7. underskrev Danmarks Riges Grundlov den 5. juni 1849, gik landet fra at være enevældigt monarki til et demokrati. Det betød dog ikke, at alt var fryd og gammen.

Tværtimod fortsatte den politiske kamp mellem det regerende parti Højre og oppositionen, der bestod af forskellige, især landbobaserede, Venstre-partier. Et af de primære stridspunkter var, at det regerende Højre ikke anerkendte de demokratiske spilleregler, der foreskriver, at en regering ikke må have et flertal imod sig. For selvom Venstre-partierne havde flertal i Folketinget, så sad Højre med regeringsmagten, og de nægtede at gå af. Det fortæller Ulrik Lehrmann, der er cand.phil og mediehistoriker ved Syddansk Universitet.

- I dag anser vi det som naturligt, at en regering ikke kan have et erklæret flertal imod sig. Men dengang respekterede man ikke parlamentarismen. Højre mente, at statsministeren, som dengang hed konseilspræsidenten, og hans regering var udnævnt af kongen, og at man derfor ikke skulle tage hensyn til, hvordan flertallet i Folketinget så ud, forklarer Ulrik Lehrmann.

Et nyt våben Ikke mindst efter grundlovsrevisionen i 1866, der sendte demokratiet et skridt tilbage i udviklingen, begyndte striden mellem Højre og Venstre for alvor at blusse op. Et af de markante højdepunkter i striden var samlingen af de mange små venstre-partier til Det forenede Venstre i 1870. Nu havde landboerne en samlet base i kampen mod godsejernes og de rige byboeres Højre. Men der manglede noget. Et effektivt våben til den demokratiske oplysningsproces, som venstrefolkene var afhængige af. Våbnet var massekommunikation i form af aviser. Og fra slutningen af 1860'erne oprustede venstrefolkene voldsomt på det område med grundlæggelsen af adskillige lokale og regionale dagblade rundt om i Danmark.

- Man skal se oprettelserne af de aviser som en del af en politisk organisationsproces. Man havde behov for et kommunikationsorgan, som kunne sprede information og agitere. Højre sad primært på aviserne, der var byaviser. Så når venstre-aviserne bliver etableret, er det for at få en stemme og en platform til at formidle, hvad partiet gør lokalt, på landsplan og i Folketinget, siger Ulrik Lehrmann.

En sjællandsk avisbølge Omkring 1870 skyllede bølgen af venstre-aviser også ind over Sjælland, og i 1871 gik en gruppe venstrefolk sammen om at etablere Folketidende for Midt-Sjælland. Blandt initiativtagerne var folketingskandidat Peter Chr. Zahle, der blev avisens første redaktør. Første udgave udkom 2. oktober det år, og denne dato regnes i dag for selskabet Sjællandske Mediers grundlæggelsesdag, da selskabet bag Folkebladet Midt-Sjælland har været det videreførende i alle eftertidens fusioner. I årene lige inden og lige efter opstod der venstreblade i blandt andet Næstved (1866), Hillerød (1874) og Køge (1876), mens andre sjællandske byer, eksempelvis Roskilde (1878) og Kalundborg (1907), fik deres i de følgende år eller årtier. Og formålet er enkelt - at udbrede Venstres holdning til tingene.

- Aviserne fungerer som agitationsorgan, og de er som regel centreret omkring en folketings- eller lokalpolitiker, der ofte er ejer eller redaktør. En markant person med politiske synspunkter, hvis stemme indgår i den landspolitiske kommunikation. Avisen bruges til at formidle, hvad der foregår i Folketinget og er en måde at bringe information ud til vælgerne om den politiske proces, siger Ulrik Lehrmann.

Gang i processen Formålet for venstrepressen er todelt. Dels skal man have partiets budskaber ud til den brede befolkning og skabe forbindelse fra parti til vælgere. Men man skal samtidig binde vælgerne sammen på landsplan og vise, at man er en stærk enhed. Og det vil så føre til det egentlige formål - at få gang i den demokratiske proces, forklarer Ulrik Lehrmann.

- Kan man få mobiliseret vælgergrundlaget, altså bønderne mod byernes højrebefolkning, så vil man stå stærkt i Folketinget. Så kan man presse på for at få gennemført, at regeringen skal have grundlag i det parti, der har flest stemmer, fortæller mediehistorikeren.

Og dagbladene er et væsentligt element i den proces. Men det tager dog noget tid - 30 år fra grundlæggelsen af Folketidende for Midt-Sjælland - før Venstre får held med sit forehavende. Med systemskiftet i 1901 indføres reel parlamentarisme i Danmark, og Venstre overtager regeringsmagten.

Gennem de følgende 50 år fortsætter mange aviser som politiske talerør, det, vi kender som firebladsystemet, hvor Venstre, Konservative, Radikale og Socialdemokratiet alle har en lokal avis i et område. Men efterhånden lukker mange lokale dagblade, og de tilbageværende overgår fra at være agitationsværktøj til at være politisk neutrale nyhedsformidlere, hvor man kan finde alle de informationer, man som lokal engageret borger har brug for.