Se billedserie Peter Chr. Zahle var manden, der stod i spidsen for oprettelsen af Folketidende for Midt-Sjælland i 1871. Året efter opstillede han og blev valgt til Folketinget i Ringsted-kredsen. I 1879 skiftede han avis ud med præstegerning i Vendsyssel. Foto: Anders Ole Olsen

Aviserne samlede mange interesser

09. januar 2021 Af Rune Reggelsen Skjold

Lige siden de første aviser udkom, har et af de centrale emner i deres dækning være politik.

Aviserne var ofte grundlagt og ejet af en politisk personlighed, der som regel var kandidat til eller medlem af Folketinget. Alternativt kunne denne være redaktør for avisen, som tilfældet var for Folketidende for Midt-Sjælland, det, der i dag er DAGBLADET Ringsted, og som i år fylder 150 år.

Her stod folketingskandidat og senere -medlem Peter Chr. Zahle i spidsen for bladet i de første år.

Da Folketidende for Midt-Sjælland og andre Venstre-blade begyndte at udkomme i sidste tredjedel af 1800-tallet, var det da også med klart fokus på det politiske stof - ikke mindst fra en Venstre-vinkel.

Aktionærejet - også i dag Men bladet skulle også finansieres.

En gruppe lokale aktionærer skød penge ind i avisen ved oprettelsen, så avisen havde noget at vokse ud fra.

Det er i øvrigt stadig en gruppe af mindre aktionærer, der den dag i dag ejer Sjællandske Medier sammen med tre fonde.

Aktionærernes formål er - i dag som dengang - ikke at tjene penge på deres aktier, men at sikre en dækning af de lokale forhold i deres område.

I begyndelsen med en tydelig venstre-vinkel, men i dag med fokus på bred, relevant og neutral nyhedsdækning.

Men selvom den grundlæggende økonomi var på plads, var der stadig brug for løbende indtægter.

Derfor var der annoncer med i stort set alle bladene. Mange indså nemlig, at dagblade var en god kommunikationskanal, forklarer historiker Jes Fabricius Møller, der er lektor ved Saxo-instituttet på Københavns Universitet.

- Aviserne var i begyndelsen politiske instrumenter, men det var også kommercielle blade. Så de var et led i en politisk kamp, men de har også udfyldt mange andre funktioner. Aviserne var ikke til at komme uden om for dem, der ville give eller have information. Det var her, informationsstrømmene løb kraftigst, fortæller Jes Fabricius Møller.

Interessestrøm I første omgang var det ret primitive annoncer, som regel blot med noget tekst. Senere kom der små illustrationer i form af tegninger med i annoncerne. Først langt senere blev billeder en normal del af avisen, ligesom farverne i mange år var én - sort. Det har dog ikke ændret på, at aviserne var manges primære informationskilder, og de, der havde forretningssans, indså hurtigt, at det kunne give et godt afkast.

- Gennem aviserne løb en strøm af interesser, både økonomiske og politiske. Og en veldrevet avis kunne gøre sin ejer meget rig, forklarer Jes Fabricius Møller, der samtidig peger på disse informationskilders værdi også i dag.

- Gamle aviser er fantastiske kilder til alt muligt. De er som regel meget detaljerede langt ned på personniveau, siger han.

En anden funktion Ifølge mediehistoriker Ulrik Lehrmann var de første lokale dagblade faktisk ikke synderligt orienteret mod brede nyheder. Det var primært et værktøj til agitation, og først senere begyndte dagbladene at skrive om andre forhold.

- Aviserne havde en anden funktion dengang og de så ikke ud som i dag. Nyhedsbegrebet eksisterede ikke på samme måde dengang, siger Ulrik Lehrmann.

Samtidig brugte aviserne ofte hinanden som kilder til historier - også fordi de som regel havde monopol.

- Aviserne sendte faktisk eksemplarer til hinanden på tværs af landet, så man på Sjælland kunne skrive historier, der var foregået i Jylland. Og noget, der havde stået i en avis i København, kunne godt trykkes i avisen i Ringsted et par dage senere, for der var ikke andre til at bringe det, forklarer Ulrik Lehrmann.

Professionalisering Ifølge Jes Fabricius Møller sker der et opbrud i tiden efter anden verdenskrig, der har indflydelse på, hvordan medierne fungerer i dag.

- Der kommer en professionaliseringen af avisstanden. Lige efter krigen åbnede den journalistiske efteruddannelse i Aarhus, der senere blev til Journalisthøjskolen. Dermed fik man defineret nye standarder for, hvad der var god journalistik, forklarer han.

Både Ulrik Lehrmann og Jes Fabricius Møller peger på netop tiden efter anden verdenskrig som den periode, hvor provinsaviserne går fra at være politiske kamporganer til for alvor at blive kommercielle nyhedsformidlere.

- Det begynder i 1950'erne og det hænger sammen med flere ting. Blandt andet at der kommer konkurrerende medier som tv og før det radioen. Og så professionaliseringen af journalistikken. Men det var forskelligt hvilke aviser, der gik ind. Dem, der klarede sig bedst, var tit dem, hvor redaktøren formåede at holde sig gode venner med alle og gøre avisen til en sammenbindende kraft i lokalsamfundet, lyder det fra Jes Fabricius Møller.

- I 1920'erne og 1930'erne fastholder mange aviser i lang tid partiidentiteten, mens de andre steder begynder at modernisere og blive moderne nyheds- og serviceaviser. Der, hvor det store udskilningsløb for alvor sker, er i 50'erne og 60'erne. Og derfor har vi fra 1970'erne de lokale avismonopoler, hvor én avis er tilbage, siger Ulrik Lehrmann.