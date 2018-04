Syv personer og firmaet Atea er anklaget i den såkaldte Atea-sag for bestikkelse og underslæb. Foto: Martin Pedersen.

Atea-sag: Tiltalte vidste, at Dubai-tur ikke var »stueren«

Sjælland - 08. april 2018 kl. 15:22 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Deltagerne på en luksustur til Dubai med Formel 1-løb, luksushotel og dyre middage, der løb op i over 400.000 kroner, kunne på ingen måde være i tvivl om, at de gjorde noget forkert, hverken før under eller efter turen.

Sådan lød det fra specialanklager Jørn Thostrup fra Bagmandspolitiet under hans procedure søndag i retten i Glostrup, hvor syv personer fra Region Sjælland og IT-firmaerne Atea og 3A-it er tiltalt for bestikkelse og underslæb. Her kørte han især på to af de tiltalte fra Region SJælland, nemlig tidlgiere IT-dritschef i REgion Sjælland, Rene Clausen, og tidligere IT-direktør i regionen, Michael Steen Hansen:

- Det er min opfattelse, at der sågar var en vis selvransagelse af spore hos de tiltalte undervejs. Under grundlovsforhør har Rene Clausen udtalt, at turen »ikke var helt stueren«, og Michael Steen Hansen har udtalt, at han ikke burde have deltaget på turen for Ateas penge, da turen var af privat karakter, lød det fra Jørn Thostrup.

Turen til Dubai i 2014 endte med at udløse hele sagen, hvor tre tidligere ansatte fra Region Sjælland er anklaget for at modtage bestikkelse og underslæb, mens fire tidligere ansatte i Atea og 3A-it samt Atea som virksomhed er ankalget for give bestikkelse. Størstedelen af turen blev finansieret af en konto, som Region Sjælland havde hos Atea.

- Der foregik ikke noget som helst fagligt på turen. Der foregik ikke noget, der ikke kunne foregå i Danmark. Dubai blev valgt, fordi der var Formel 1-løn lød det fra Jørn Thostrup.

Også rejser til Las Vegas i 2009 og 2010 såvel som restaurantbesøg med ægtefæller på dyre restauranter i Danmark blev gennemgået af Jørn Thostrup, og hans kollega, seniorankalger Alexander Dzougov.

Både søndag og mandag er afsat til anklagerens procedure.

Herefter er det det ialt otte forsvareres tur ved to retsdage i maj, inden der kan afsiges dom i sagen.

