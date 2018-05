Forsvarerne for de syv tiltalte samt virksomheden Atea aflsutter deres procedure lørdag og søndag i den langstrakte retssag. Alle vil argumentere for frifindelse i alle 38 anklagepunkter. Foto: Martin Pedersen.

Send til din ven. X Artiklen: Atea-sag: Tiltalte anede ikke, han gjorde noget galt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Atea-sag: Tiltalte anede ikke, han gjorde noget galt

Sjælland - 05. maj 2018 kl. 11:00 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den langstrakte og store sag om mulig bestikkelse af tre tidligere ansatte i Region Sjællands IT-afdeling går lørdag og søndag ind i sin sidste fase.

Læs også: Anklaget regionschef peger fingeren mod sin chef

Her er det forsvarets tur til at at udlægge teksten i sagen. Og her lagde den hovedtiltalte, tidlgiere It-driftchef Rene Clausens, forsvarer Andro Vrlic ud med sin procedure.

Her afviste han alle anklager om, at hans klient skulle være blevet bestukket.

- Vi har set tusinder af mails, telefonaflytninger, sms-kospondencer og afhøringer af vidner. Men vi har ingen steder som noget som helst bevis for, at man har fordret min klient at gøre noget eller undlade at gøre noget, sagde Andro Vrlic.

Når det gjaldt dyre rejser til Las Vegas og Dubai såvel som besøg på dyre restauranter i Danmark, var der tale om faglige møder. Og hvis der blev brugt for mange penge, kunne det ikke være den IT-driftschef, der har gjort noget galt.

For det første var tilsynet og kontrollen internt med regionens egne rejse-regler så slappe, at de ansatte havde store frihedsgrader til selv at bestemme deres udgifter.

- Det var rent ud sagt en rodebutik, sagde Vrlic.

At den meget omtalte tur til Dubai med formel 1-løb og dyre restaurationsbesøg, der fik sagen til at eksplodere, endte med at koste 400.000 kroner, var nok i overkanten. Men turens pris kom bag på alle. Og for det andet var udgiftsniveauet på turen en konsekvens af en kultur, hvor der var meget vide rammer for pengeforbruget i regionens it-afdeling, argumenterede Andro Vrlic.

Sidst, men ikke mindst, deltog Rene Clausens chefer, to tidlgiere it-direktører som også sider på anklagebænken, både på rejserne og på restaurationsbesøgene: - »Lille« Rene Clausen må kunne gå ud fra, at de udgifter, som hans direktør godkendte, kunne afholdes med rette. Hvordan pokker skulle han ellers forholde sig?, lød det fra Anro Vrlic.

Anklageren har krævet ubetinget fængselsstraf på 2,5 år til den tidlgiere it-driftchef samt tilbagebetaling af næsten 400.000 kroner.

relaterede artikler

Forsvarer går i brechen for anklaget it-chef i bestikkelsessag 05. maj 2018 kl. 09:45

Atea afkræves million-bøde i bestikkelsessag 10. april 2018 kl. 08:37