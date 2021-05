Se billedserie Karin Mathiessen får sit første vaccinationsstik i overværelse af social og ældreminister astrid KRag (S). Foto: Anders Ole Olsen. Foto: Anders Ole Olsen

Astrid Krag besøgte vaccinationscenter: Vigtigt at sårbare også får corona-vacciner

Sjælland - 21. maj 2021 kl. 18:04 Af Tomas Revsbech

- Det er bare en dejlig fornemmelse at vide, at jeg snart ikke længere behøver at være nervøs for at blive smittet, når jeg går rundt blandt andre mennesker.

Sådan lød det fra Karin Mathiessen, der ligesom cirka 1000 andre borgere fredag var forbi Slagelse Hallen i Slagelse for at få en coronavaccination.

Selve vaccinationsstikket af den 56årige pædagog fra Slagelse-området, der gik smertefrit, blev fulgt af Social- og Ældremiister Astrid Krag (S), der havde taget turen fra København til Slagelse for med egne øjne ønskede at se hvordan udrulningen af vacciner faktisk foregår.

Og ministeren, der havde følgeskab af regionsrådsformand Heino Knudsen og Slagelse-borgmester John Dyrby Poulsen (begge S) var begejstret for det, hun så:

- Det er en kæmpe logistisk opgave og det er imponerende at se, hvordan det kører. Men når det hele bare kører og kører rigtig effektivt, er det derfor også vigtigt, at man har fokus på sårbare borgere, som er i risiko for ikke at få vaccinen, som alle andre, sagde Astrid Krag.

Region Sjælland har cirka 70 biler, der indgår i vaccineindstsen. De skal sikre, at vaccinerne bliver fordelt rundt på de i alt 28 vaccinationssteder rundt om i regionens 17 kommuner. Heraf seks modercentre i Roskilde, Køge, Holbæk, Næstved, Nykøbing F. og så i Slagelse Hallen i Slagelse.

Men de mange biler skal også hjælpe netop ældre og sårbare borgere med at blive vaccineret, fortalte Trine Holgersen, direktør for Det nære sundhedsvæsen i Region Sjælland og øverste ansvarlig for regionens vaccionationsindsts.

Afstanden til vaccinationsstederne er nemlig i sig selv en udfordring for en del svage og sårbare borgere. Og derfor har regionen ikke bare kørt ud på eksempelvis plejecentre for at vacinere beboerne, men også ud i sårbare borgeres eget private hjem.

- Men for at finde frem til, hvilke borgere, der har brug for, at vi kommer ud og vaccinerer, har vi samarbejdet med regionens kommuner om at finde frem til, hvem det er, der har brug for, at vi kommer ud. Det har faktisk været en stor succes, sagde hun.

Vaccinationstilslutiningen blandt ældre og sårbare borgere ligger over 90 procent. Hvilket er på linje med resten af befolkningen.