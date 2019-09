Social- og indenrigsminister Astrid Krag under et besøg på varmestuen Håbet i Næstved, hvor hun bliver vist rundt af en af stuens brugere, Dorthe Jensen. Målet med besøget er at blive klogere på, hvordan Krag kan omformere socialområdet til en bulldozer, der kan hjælpe udsatte væk fra kanten af samfundet. Foto: Jens Wollesen.

Artiklen: Astrid Krag: - Misbrug og psykisk sygdom går ikke væk af, at folk får et job

Astrid Krag: - Misbrug og psykisk sygdom går ikke væk af, at folk får et job

- At vi ikke gør det godt nok, siger Krag med en stemme, der indikerer, at hun ikke synes, svaret er tilfredsstillende.

Det paradoks har Astrid Krags 10-årige datter svært ved at forstå, betror social- og indenrigsministeren en hjemløs mand uden for en varmestue i Næstved.

Hvordan kan det være, at vi har hjemløse i et land som Danmark?

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her