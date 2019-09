Når antallet af børn og ældre stiger, så skal der også følge penge med, lyder det fra indenrigs- og socialminister Astrid Krag (S). Foto: Jens Wollesen. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Astrid Krag: Flere ældre kræver flere penge til pleje

Sjælland - 02. september 2019 kl. 11:53 Af Tomas Revsbech

Når der kommer flere ældre, skal der følge flere penge med til ældrepleje.

Sådan lyder det fra Social- og indenrigsminister Astrid Krag (S) forud for forhandlinger med Kommunernes Landsforening (KL) om næste års økonomi.

Forud for forhandlingerne har KL ønsker sig et løft i blandt andet den såkaldte serviceramme, der lægger låg på udgifterne til børn og ældre.

Direkte adspurgt vil Krag ikke give nogle løfter. Men hun fastslår, at hun vil sikre, at »demografien dækkes ind«.

- Når der kommer flere ældre og flere børn, så skal det dækkes ind rent økonomisk. For hvis ikke vi gør det, er det jo det samme som at sige til kommunerne, at de skal starte med at skære ned, siger Astrid Krag uden dog at ville gå i detaljer forud for forhandlingerne.

Social- og indenrigsministeren understreger, at hendes udgangspunkt stadig er en vis økonomistyring samt at bevare et loft over forbruget på både ældre- og børne-området. For skrider budgettet på de to områder, vil det gå ud over andre områders økonomi, mener hun.

Men borgere og kommuner skal kunne mærke, at det nu er en S-regering, der sider for bordenden, fastslår hun.

- Vores tilgang er, at det økonomiske råderum skal bruges på velfærd frem for skattelettelser, som optog den tidligere regering. Så er jeg også optaget af at sikre, at de ældre får så meget selvbestemmelse som overhovedet muligt over den hjemmehjælp, de får. Frit valg skal handle om andet og mere end om at kunne vælge mellem privat eller offentlig hjemmehjælp, siger Astrid Krag.