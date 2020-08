Trods stigende ledighed under coronakrisen står de fleste kommuner i Region Sjælland bedre end landsgennemsnittet, hvor bruttoledigheden er 5,6 procent. Foto: Jens Wollesen

Send til din ven. X Artiklen: Arbejdsløsheden er steget med 50 procent Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Arbejdsløsheden er steget med 50 procent

Sjælland - 21. august 2020 kl. 10:03 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

6850 sjællændere har meldt sig ledige siden februar. Det svarer til en astronomisk stigning på 50 procent af antallet af ledige i regionen. Coronakrisen er gået ud over samtlige kommuner i regionen, der alle har haft stigende ledighed i hver måned siden februar i år. Det fremgår af en ny analyse fra erhvervsorganisationen Dansk Erhverv.

Når det er sagt, står mange sjællandske kommuner fortsat et godt sted. På landsplan er bruttoledigheden 5,6 procent og kun kommunerne Odsherred, Vordingborg, Guldborgsund og Lolland har højere ledighed end dette.

På landsplan er situationen den, at coronapandemien har trukket et tykt spor af ledighed ned igennem Danmark. Siden februar, hvor Covid-19 ramte Danmark, er 55.600 danskere blevet ledige. Det er forøgelse med mere end 50 procent. Det er ekstremt store stigninger i arbejdsløsheden, og meget større end hvad vi oplevede under finanskrisen i 2008-2009, der dengang blev regnet som den største krise siden Depressionen i 1930'erne.

Udover de mange ledige har 255.000 lønmodtagere været hjemsendt på lønkompensation, der ikke tæller med i ledighedsstatistikken. Når lønkompensationsordningen udfases, kan vi risikere, at en del af lønmodtagerne ikke vender tilbage til jobbet. Der er dog tegn på, at stigningen i arbejdsløsheden er aftaget en smule i maj sammenlignet med marts og april.

Slagelse topper Slagelse er den sjællandske kommune, hvor flest er ledige. I maj 2020 boede 2236 ledige i Slagelse Kommune, hvilket er ekstremt højt, og til sammenligning boede der færre end 1500 ledige i maj sidste år. Dermed er 6,1 procent af arbejdsstyrken i Slagelse lige nu ledige. Lige efter Slagelse kommer Næstved og Roskilde, hvor der nu bor henholdsvis 2182 og 1909 ledige. Næstved (5,5 procent) og især Roskilde (4,4 procent) har dog en noget lavere brutto- ledighed.

Tallene fra Dansk Erhverv viser, at Sjællands laveste ledighed finder vi i kommunerne Solrød og Lejre, hvor der i maj var 4,1 pct. bruttoledige. Det er begge kommuner, der har været vant til meget lave ledighedstal, og Solrød var helt nede på 2,1 procent ledighed for bare et år siden.

Når vi ser fremad, har vi en forventning om at arbejdsløsheden vil stige. Det skyldes blandt andet, at der er sket en række opsigelser i marts og april med tre måneder varsel, der i de kommende måneder vil finde vej ind i statistikken, når vi får tal for ledigheden i juni og juli.

En gyser venter Dertil kan vi se, at stadig flere virksomheder nu fravælger lønkompensationsordningen og afskediger i et større omfang end tidligere. Det skal formentlig ses i sammenhæng med, at flere virksomheder forventer et mere blivende fald i deres omsætning som følge af coronakrisen. Derfor bliver det en sand gyser at følge udviklingen i ledigheden de kommende måneder.

Vi forventer at se en særlig stor stigning i ledigheden inden for oplevelseserhvervene, der tæller hoteller, restauranter, turisme og underholdning. Vores seneste medlemsundersøgelse fra starten af juni viser, at omkring halvdelen af virksomhederne inden for oplevelsesindustrien forventer at opsige medarbejdere over de kommende måneder.

Men også engroshandlen er hårdt ramt som følge af en faldende eksport. Her forventer hver femte virksomhed at opsige medarbejdere i de kommende måneder i takt med at hjælpepakkerne udfases.