Morten Dahlin (V) holdt den afsluttende tale. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Arbejdskraft er udfordringen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Arbejdskraft er udfordringen

Sjælland - 07. september 2021 kl. 19:37 Af Rune Reggelsen Skjold Kontakt redaktionen

Der var roser fra talerstolen, da Venstres folketingsmedlem Morten Dahlin holdt den afsluttende tale ved Sjællandske Mediers jubilæumskonference.

For Morten Dahlin indledte sin tale med at fremhæve de lokale og regionale mediers rolle i det moderne, oplyste samfund.

- Udover at sige tillykke, så vil jeg også fremhæve det, I gør. For det at have kritiske medier er grundlaget for en oplyst befolkning, der kan føre en samtale bygget på fakta. Er man i tvivl om vigtigheden af det, så kan man kikke over Atlanten, hvor man får statsledere, der laver egne fakta og fører landet dårlige steder hen, fastslog Morten Dahlin.

Samtidig er det vigtigt, at lokale medier tager lokalområdet alvorligt, sagde Morten Dahlin.

- Jeg kan ikke forestille mig, at Facebook vil holde en konference som denne. Eller at Instagram vil stå for et vælgermøde op til kommunalvalget. Har vi ikke kritiske, velfungerende lokale medier, bliver en debat som i dag ligegyldig, for ved vi, hvad der foregår i lokalsamfundet, har vi gode muligheder for at fungere som borgere, sagde folketingsmedlemmet.

Arbejdskraft er svaret Derefter gik Morten Dahlin mere ind i dagens store tema - at skabe vækst og udvikling på Sjælland uden for hovedstaden.

Og han mener, at det helt centrale er at skaffe arbejdskraft.

- Når jeg fra min stol på Christiansborg kigger på, hvad den største udfordring er for at skabe vækst, så er det arbejdskraft. Det bliver vores vigtigste råvare i fremtiden. Og det er en udfordring, for uden arbejdskraft kan virksomheder ikke leve op til deres vækstpotentiale, fastslot venstremanden.

Den store udfordring bliver så at finde arbejdskraften. Og her skal vi se tre steder hen, mener Morten Dahlin.

Dels de unge. For siden 2008 er antallet af nyuddannede, ledige akademikere steget fra 6500 til over 25000. Og dem skal vi se at få ud på arbejdsmarkedet, fastslog Morten Dahlin.

- Derfor må jeg også rose oplægget fra regeringen, hvor de vil kigge på at sætte dagpengesatsen for nyuddannede akademikere ned, sagde han.

Men vi har også 50.000 unge, der er tabt i uddannelsessystemet.

- Og det er en katastrofe, at et af de mest velstående samfund i verden efterlader så mange der. Det kan vi ikke være bekendt, mente Morten Dahlin, der blandt andet foreslog, at man kunne gøre som EUC Nordvestsjælland og sammentænke 10. klasse og erhvervsskolerne, så 10. klasse ikke afslutter, men starter et uddannelsesforløb.

Tag de ældre ind Det andet sted at kigge hen er ikke-vestlige indvandrere, særligt kvinderne.

- Over halvdelen af ikke-vestlige kvinder er ikke tilknyttet arbejdsmarkedet. Og det er ikke nogen særlig god brug af ressourcer. Det er dårligt for samfundet, for dem selv og for økonomien, lød det fra talerstolen.

Tredje punkt er seniorerne, pointerede folketingsmedlemmet.

- Vi må konstatere, at vi har ledige ældre. Måske skulle virksomheder give sig i kast med at hente medarbejdere ind, der er grå i toppen. Nogle er bange for, at de ikke bliver længe. Men jeg har læst, at en på 30 i gennemsnit bliver fire år i et job. Det gør en på 58 nok også. Så måske skal virksomhederne give dem chancen, påpegede Morten Dahlin, inden han afsluttede med at pege på, at mulighederne både gælder for det offentlige og det private arbejdsmarked.

relaterede artikler

Budskab: Kig længere ud 07. september 2021 kl. 19:03

Fra et langt sejt træk til en stejl succes 07. september 2021 kl. 17:29