Ny app til ambulance-reddere har sparet rederne for tid og papirnusseri, til gavn for både arbejdsmiljøet og patienterne. Foto: Præhospitalt center i Region Sjælland.

App har øget arbejdsglæden og patientsikkerheden: Nu er den nomineret til pris

- På Præhospital Center har man høstet en masse gevinster ved at bruge den eksisterende teknologi til at samle en stor mængde data i en app. Ikke alene sparer medarbejderne nu en masse tid - de har også et bedre arbejdsmiljø, fordi de kan løse deres opgaver med større sikkerhed og under mindre pres. Samtidig får patienterne en kompetent behandling - de bliver kørt til rette sted i første omgang. Det er meget positivt, siger Lisbeth Lollike, formand for Arbejdsmiljørådet.