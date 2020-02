Antallet af dræbte i trafikken i årets 10 første måneder fordelt på regioner. Kilde: Vejdirektoratet

Antallet af dræbte i trafikken det højeste i fem år

Sjælland - 04. februar 2020 kl. 16:34 Af Marianne Due Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Antallet af dræbte i trafikken i Region Sjælland er det højeste i mere end fem år. Det viser Vejdirektoratets foreløbige ulykkestal for 2019.

33 mennesker mistede livet i Region Sjælland i de første ti måneder af 2019, Det er 11 flere end i 2018. På landsplan blev der i alt dræbt 205 i trafikken.

- 2019 har desværre været et år med mange dræbte i trafikken. Det understreger, hvor vigtigt det er, at vi fortsat arbejder målrettet for at forbedre den hjemlige trafiksikkerhed. For eksempel var for høj hastighed medvirkende til 4 ud af 10 dødsulykker i både 2017 og 2018, mens uopmærksomhed eller utilstrækkelig orientering var medvirkende til 6 ud af 10 dødsulykker, siger Marianne Foldberg Steffensen, leder af Vejdirektoratets trafiksikkerhedsafdeling.

Transportminister Benny Engelbrecht mener, at der skal fokus på blandt andet laveret hastigheder i byerne, for at forebygge de tragiske ulykker.

- Jeg mener, det er på tide, at vi kigger på vores egen adfærd og gør op med os selv, om vi er gode ambassadører for os selv og dem, vi har kært, når vi bevæger os rundt i trafikken. Vi bør i det hele taget have fokus på adfærd helt fra køreuddannelsens start. Derfor vil jeg sammen med branchen og andre interessenter undersøge, hvordan vi gennem uddannelsen får sikret bedre bilister, der er opmærksomme på deres adfærd i trafikken. Endelig vil jeg bede Færdselssikkerhedskommissionen om i år at komme med deres anbefalinger til, hvad man kan gøre for at komme spirituskørsel til livs, siger han i en pressemeddelelse om de nye tal.

Antallet af dræbte i 2019 udgør en stigning i forhold til de foregående år. Fra 2014 til 2018 var der i gennemsnit 183 dræbte om året.

Ca. halvdelen af dødsulykkerne i 2019 var eneulykker eller frontalkollisioner. Fælles for de to ulykkessituationer er, at høj hastighed ofte har haft en betydning for ulykkens opståen eller konsekvenser. Sammenlignet med de foregående år har der været usædvanligt mange eneulykker blandt dødsulykkerne i 2019.

Ulykkestallene stammer fra Vejdirektoratets ulykkesstatistik, der laves på baggrund af indberetninger om trafikulykker fra politiet. Såvel politiets rapportering som vejmyndighedernes behandling af indberetningerne pågår og tallene for 2019 vil først være endeligt opgjort i maj 2020.