Annika Aakjærs forårsturné hænger i en tynd tråd på grund af coronavirus. Hun håber på snart at genoptage koncerterne - og at vi alle kommer ud på den anden side med lidt mere forståelse for andres situation. Foto: Søren Rønholt

Annika Aakjærs forsømte forår

Sjælland - 19. marts 2020 kl. 18:14 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det, der på papiret lignede et musikalsk triumftog gennem det danske forårsland, blev for Annika Aakjærs vedkommende stoppet brat af Covid-19 og den totale nedlukning af nationen. Fire velanmeldte koncerter nåede hun og bandet at gennemføre, før Mette Frederiksen (S) på regeringens vegne kom med beskeden om, at vi alle skulle forskanse os i egne stuer. Tilbage på turnéplanen er der stadig en lang række - stort set alle udsolgte - koncerter.

- Vi har 20 koncerter tilbage på turnéen. Foreløbig er det kun koncerterne i marts, som flyttes. Ingen ved, hvad der sker i april, så det afventer vi foreløbig, siger Annika Aakjær med en stemme, som tydeligt signalerer, at hun ikke er alt for optimistisk i forhold til at få afviklet de første koncerter i april.

Et tab af momentum Som mange efterhånden har opdaget besidder sangskriveren med den musikalske tæft og de eftertænksomme og finurlige tekster også en stor portion humor. Ved efterårets Zulu Comedy Galla lavede hun et viralt pletskud, da hun på melodien til Sneakershittet »Woodoo« sang og fortalte malende og hylende grinagtigt om menstruation.

Men det bliver altså ikke lige med det samme, at hun får brugt den komiske timing og får sunget sine sange for et større publikum.

- Vi har brugt meget krudt på at øve op til koncerterne. Det er så ikke spildt, da vi nåede at afvikle fire koncerter, og hovedparten af de resterende forhåbentlig også kommer til at ske. Men helt personligt ærgrer jeg mig. Det føles meget som et tab af momentum. Jeg var et rigtigt godt sted, da vi gik i gang med turnéen. Det var et sted, hvor jeg følte, at jeg »peakede«. Der er udsolgt til mange af koncerterne, og jeg havde en fornemmelse af at være godt oppe i fart. Så det er ærgerligt at måtte aflyse og skuffe så mange mennesker. Heldigvis har jeg fået nogle positive tilkendegivelser fra folk, som lover at dukke op, selvom koncerterne er udskudt, siger sangskriveren.

Et halvt års indtægt i spil Annika Aakjær har i forbindelse med turnéen syv personer ansat. Det er altså ikke kun hende selv, det rammer, når risikoen for coronasmitte lukker spillestederne ned.

- Det rammer selvfølgelig også spillestederne, som skal give folk penge tilbage for billetter til koncerter, der bliver aflyst. Men de skal ikke betale kunstnerne, da der er tale om force majeure, fortæller hun.

- Jeg tror, regeringen får lidt svært ved at kompensere den enkelte kunstner i forbindelse med det her. Der bliver måske på sigt bevilget flere penge til legater, som vi kan søge til næste år, men det ændrer ikke ved, at rigtig mange musikere går glip af en stor del af årsindtjeningen, som de normalt får ind på forårsturnéer. For mit eget vedkommende er det nok et halvt års indtægt, som i øjeblikket er temmelig uvis, siger Annika Aakjær.

Resten af marts måneds koncerter med Annika Aakjær er aflyst. Meget tyder på, at koncerterne i april heller ikke bliver til noget.

26. marts: Forbrændingen, Albertslund (udsat)

1. april: Portalen, Greve

2. april: Mantziusgården, Birkerød

8. april: Vershuset, Næstved

9. april: Gimle, Roskilde

Umiddelbart sidestilles musikere og andre kunstnere med selvstændige, men ofte er det økonomiske sikkerhedsnet langt fra så fintmasket, som det er hos andre enmandsvirksomheder i samfundet.

- For os musikere kan det for eksempel ikke svare sig at være i A-kasse. Det giver mening for selvstændige, som er nødt til at lukke deres virksomheder. Men det er jo ikke tilfældet her; jeg stopper jo ikke med at skrive sange og tekster, fordi der er coronavirus, men jeg mister en ret stor indtægt fra forårsturnéen, siger Annika Aakjær, som dog understreger, at hun selv har valgt livet som musiker og gerne tager både op- og nedgangsperioderne med.

Nu står hun og de musikalske kolleger i en krise, hvor det i forvejen meget kludetæppeagtige indtægtsgrundlag bliver væsentligt mere hullet, end det var i forvejen.

- Det er jo ret paradoksalt, at det er kunstnere, som normalt altid stiller op og optræder gratis, når der skal samles penge ind i forbindelse med katastrofer og sygdom, der nu rammes så hårdt, siger hun.

- Jeg vil opfordre folk til at streame os danske kunstnere ekstra meget i disse tider. Selvom der ikke er de store penge i streaming, hjælper lidt også - og så betyder streamingtal noget i forhold til, hvad bookerne kigger på, når de skal finde navne til kommende koncerter og festivaler, siger Annika Aakjær, som også foreslår mere dansk musik i radioen.

- Regeringen kunne også indføre, at hver »coronadag« blev til »Spil Dansk-dag«. Det ville kunne mærkes, når der skal afregnes fra Koda.

Håber på større udsyn Det er specielle tider for os alle, men selvom det er utrygge dage, vi står op til, kan der også komme noget godt ud af coronakrisen, håber Annika Aakjær.

- Forhåbentlig kan denne situation give helt almindelige mennesker et indblik i, hvordan andre i samfundet har det, siger hun og nævner et nyligt eksempel på manglende udsyn:

- Jeg kan nogle gange godt blive lidt provokeret af den der lønmodtagermentalitet. Forleden - inden det gik helt amok - var der en kvinde, som gerne ville have taget en selfie med mig, hvor vi stod helt tæt på hinanden. Hun fortalte samtidig, at hun håbede på at blive smittet af corona, så hun kunne blive hjemme fra arbejde. Dér håber jeg virkelig, at nogle får udvidet horisonten og finder ud af, at det altså ikke er alle, der har fast indkomst og pensionsordning. Jeg har selv valgt et liv som musiker og er glad for det, men folk må gerne se ud over deres egen situation.

- Det her er en stor anledning til at sætte sig i andres sted, siger hun.