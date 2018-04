Anklager kræver fængselsstraffe og kæmpebøde til selskabet Atea i den hidtil største sag om bestikkelse herhjemme. Foto: Martin Pedersen.

Anklager kræver hårde fængselsstraffe i Atea-sag

Sjælland - 09. april 2018 kl. 13:26 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Tre tiltalte, der tidligere ansatte i Region Sjællands IT-afdeling, afkræves fra 10 måneder til 2,5 års fængsel for bestikkelse og underslæb.

Sådan lød kravet fra specialanklager Jørn Thostrup fra Statsadvokaten for Økonomisk og Intermational Kriminalitet (SØIK) - også kaldet Bagmandspolitiet - da han og kollegaen senioranklager Alexander Dzougov mandag afsluttede deres to dage lange procedure.

- Man har næppe i Danmark set en sag af det her omfang, som vi er vidne til i den her sag. Ikke mindst på grund af den systemtiske karakter. De systematiske og samfundsskadelige omgang i sagen taler for en meget hård straf, sagde Jørn Thostrup.

- Vi lever i et samfund uden særlig meget bestikkelse. Heldigvis. Men det skal vi blive ved med. Derfor er der brug for at retten markerer, at der er tale om særdeles skadelig aktivitet, sagde Jørn Thostrup.

Anklageren kræver, at tidlgiere it-driftchef i Region Sjælland idømmes 2,5 års ubetinget fængsel, mens hans tidligere overordnede IT-direktør Michael Steen Hansen og konstitueret it-direktør Michael Mølkjær Jensen ikræves henholdsvis halvandet års ubetinget fængsel og 10 måneders fængsel. For sidstnævnte kan en del være betinget, foreslog anklageren.

Også fire titalte, der alle er tidligere ansatte i Atea, hvoraf tre senere stiftede 3A-it, krævede bagmandspolitiet fængselsstraffe til på mellem 15 måneder og halvandet års fængsel.

Sidst, men ikke mindst krævede anklageren at selskabet Atea idømmes en bøde på 60 millioner kroner for at medvirke til bestikkelse og underslæb.

De anklagedes forsvarere skal nu procedere ved to retsdage i maj måned, inden der afsiges dom i sagen ved endnu et retsmøde i slutningen af maj.

