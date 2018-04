SLutspillet nærmer sig i en af Danmarkshistoriens største sager om bestikkelse, hvor tre tidligere ansatte i Region Sjælland, fire tidligere ansatte i Atea og 3A-it samt virksomheden Atea er anklaget. Foto: Tomas Revsbech.

Anklager i Atea-sag: Mistanke om urent trav nok til bestikkelsesdom

Sjælland - 08. april 2018 kl. 13:09 Af Tomas Revsbech

En hemmelig konto, som hverken topchefer eller folkevalgte politikere kendte til - og som kunne bruges til stort set hvadsomhelst - endte som et stort tagselvbord for tre tidlgiere ansatte i Region Sjælland, der er tiltalt for både bestikkelse og underslæb.

Sådan lød det fra Bagmandspolitiets specialankalger Jørn Thostrup, da han indledte sin procedure på en solbeskinnet søndag formiddag i retten i Glostrup. Der er afsat to dage til anklagerens procedure i den langstrakte sag, der altså nu nærmer sig sin afslutning.

- Via konto 2840 har de tidlgiere ansatte i Region Sjælland opnået fordele, de ikke var berettiget til. Kontoen fremgik ikke af regionens regnskab og budget. En konstruktion, der gjorde det muligt at misbuge midlerne på kontoen. Det har fristet de ansatte, og de har ikke kunnet modstå fristelsen til at misbruge pengene på kontoen, lød det i retten fra Jørn Thostrup.

Ifølge specialanklageren behøver den, der bliver bestukket, ikke engang have favoriseret den, der har givet bestikkelsen, for at de kan dømmes:

- Det skaL ikke bevises, at der er en direkte sammenhæng imellem, at den offentlige ansatte har modtaget bestikkelse og at den der gav betikkelsen fik en fordel. Den offentligt ansatte må simpelthen ikke modtage gaver og andre fordele, med mindre det er omfattet af de særlige undtagelsesregler, lød det fra Jørn Thostrup.

I alt syv personer samt IT-virksomheden Atea er ankalet for enten at give eller modtage bestikkelse. De tre ansatte fra regioenn er også ankalget for underslæb.

Alle anklagede nægter sig skyldige.

Det bliver forsvarets tur til at procedere ved to retsdage i maj, inden dommeren og to domsmænd skal afsige dom.

