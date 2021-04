Når vindmøller snurrer, opstår der ofte overskud af strøm, og så bliver energilageret af sten opladet: Et system af kompressorer og turbiner pumper varmeenergi fra lagertanke med kølige sten til et tilsvarende lager med varme sten. Det gør de kølige sten endnu koldere, mens de varme sten bliver varmere - helt op til 600 grader. Varmen opbevares i stenene i op til flere dage, indtil der er brug for strømmen. Så løber processen den modsatte vej og danner strøm. Grafik: Stiesdal Storage Technologies.

Andel smider mio. i dansk opfinders »batteri« af sten: Skal gemme den grønne strøm

