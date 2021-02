Andel overtager Energi Danmark

Prisen er hemmelig, men andelsejede Andel med hovedsæder i Svinninge ved Holbæk og i Haslev oplyser i pressemeddelelsen, at de kommer til at eje cirka 63 procent af Energi Danmark, mens NRGI ejer resten.

Ifølge JP Finans kom selskabet dog ud i et økonomisk stormvejr for et års tid siden.

Her faldt elpriserne så drastisk, at de daværende ejere i al hast måtte sikre bankgarantier i milliardkassen for at sikre, at selskabet kunne ride stormen af.