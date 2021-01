Andel kaster kæmpe millionbeløb i elbil-ladestandere

- Politikerne har indgået en klog og langsigtet elbilaftale, der både holder prisen på elbilerne og strømmen til opladning nede. Det er to helt afgørende forudsætninger for, at elbilerne bliver en succes og vi får omstillet den danske bilpark, siger Clever-direktøren i en pressemeddelelse, og fortsætter:

- Men det er også helt afgørende, at infrastrukturen er foran elbilerne. Clever er klar til at løfte en stor del af opgaven med at etablere den nødvendige ladeinfrastruktur, og med investeringen fra vores ejere styrkes Clevers mulighed for at investere ambitiøst i den åbne danske infrastruktur. Vi handler forud for efterspørgslen, og det er en god nyhed for eksisterende og kommende elbilister, tilføjer han.