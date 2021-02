Den nye energi-ø skal levere op til 10 gigawat (GW) strøm. Det svarer til 10.000 Megawatt (MW). Til sammenligning kommer den kommende havvindmøllepark Thor, der også skal ligge i Nordsøen lidt tættere på land til at levere 800-1000 Megawatt. Billedet her stammer fra en havvindmøllepark ved Samsø. Foto: Jens Øster-Mortensen.

Send til din ven. X Artiklen: Andel-formand: Vi er klar til at opføre energi-ø Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Andel-formand: Vi er klar til at opføre energi-ø

Sjælland - 04. februar 2021 kl. 16:38 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Den sjællandske energikoncern Andel melder sig klar til at finansiere, opføre og drive Energi-ø, der bliver Danmarkshistoriens største anlægsprojekt til 210 mia. kr. i Nordsøen.

Læs også: Ny energiø skal opføres 80 kilometer ude i Nordsøen

Sådan lyder det fra Andels bestyrelsesformand Jens Stnbæk efter energi-øen nu er kommet et skridt nærmere virkeliggørelse, da Folketinget torsdag indgik en aftale om de videre rammer for øen.

- Vi vil gerne være med til at rykke på den grønne omstilling, og det må man sige, at det her projekt gør. Så det er en mulighed, vi er nødt til at forfølge, siger bestyrelsesformand Jens Stenbæk fra Andel (tidligere Seas-NVE), der vil byde sig til i et konsortium med pensionsselskaberne PensionDanmark og PFA samt havvindudvikleren Copenhagen Infrastructure Partners (CIP)

Energi-øen skal ligge 80 kilometer ude i Nordsøen. Allerede da idéen om en kunstig energi-ø, hvor der efter planen skal produceres op til 10 gigawatt (GW) havvind, blev lanceret i foråret, meldte konsortiet sig på banen.

Og den interesse er ikke blevet mindre fra Andels side af.

Også selv om det nu står klart, at staten skal være hovedejer for øen og at øen først skal stå klar i 2033. Ikke 2030 som først udmeldt.

- I og med, at der er tale om kritisk infrastruktur, kommer det ikke bag på mig, at der er et flertal i Folketinget, der ønsker, at det her primært skal være statsejet eller forbrugerejet. Tidsplanen løber så længere ud i fremtiden, end vi troede. Det må vi studere i det videre arbejde. Men det er absolut ikke noget, der ændrer vores tilgang, siger Jens Stenbæk.

Ifølge Andel-formanden har det været et stort ønske fra selskabets repræsentantskab, at Andel er mere offensive i forhold til grøn strømproduktion.

- Og det giver det her projekt mulighed for, siger han.

Hvor meget, Andel skal lægge af den samlede investering på cirka 210 milliarder kroner - Danmarkshistoriens største anlægsprojekt, er i skrivende stund ikke afklaret.

Har flere i kikkerten Energi-ø er ikke det eneste store havvind-projekt, Andel har lagt billet ind på.

Ifølge bestyelsesformand i Andel, Jens Stenbæk, så er det et største ønske i selskabets øverste organ, repræsentantskabet, der ønsker at Andel investerer mere i grøn strømproduktion. Pressefoto: Andel.

Andel er sammen med CIP og det britiske energiselskab SSE ét af seks konsortier, der er blevet prækvalificerede til at opføre Thor havvindmølleparken o konkurrence med blandt andre Ørsted, Vattenfall og energiselskabet Total.

- Vi er rigtig glade for, at vi er kommet igennem det nåleøje, siger Jens Stenbæk, der heller ikke vil afvise, at Andel også melder sig ind i kampen om andre kommende havvindmølleprojekter i Danmark.

Økonomisk lussing Andel har en del erfaring med havvindsmøller i form at Rødsand2 syd for Lolland, som man blev hovedejer af i 2013 for 2,8 milliarder kroner.

Siden har man dog måttet nedskrive parkens værdi med 511 millioner kroner et par år senere.

- Der skete dengang en ændring af energipriserne, som vi måtte tage bestik af. Men det har ikke ændret vores tilgang. Værdierne skrives op og ned i vores branche, men det betyder ikke så meget, for vi investerer langsigtet. Det er en rigtig god park, der kører knaldgodt. Den har været en fantastisk investering, siger Jens Stenbæk.