Analyseafdeling runder skarpt hjørne

De arbejder i døgndrift og er helt centrale i kampen for at få styr på pandemien.

Klinisk Mikrobioligisk Afdeling på Slagelse Sygehus kan i dag sætte hak ud for milepælen; analyse af 500.000 prøver for mulig Covid-19-smitte.

Her analyseres både coronaprøver fra sygehuseansatte med milde symptomer, indlagte patienter på regionens sygehuse og de patienter, som skal have afgjort, om de er fri for sygdommen, inden de skal for eksempel skal opereres eller indlægges af anden grund.