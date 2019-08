Amerikanske konsulenter får millioner for at drive Sundhedsplatformen

Skatteborgerne i Region Sjælland skal igen i år have den store pengepung frem for at betale IT-konsulenter for at få Sundhedsplatformen til at fungere på sygehusene. Det er nemlig en del af det amerikanske firma Epics forretningsmodel, at firmaet skal tjene penge på at tilpasse og drive Sundhedsplatformen, fortæller professor og sundhedsøkonom på Syddansk Universitet Jes Søgaard.

Alene i Region Hovedstaden koster det skatteborgerne 370 millioner kroner at drive og tilpasse Sundhedsplatformen til de enkelte sygehusafdelinger. I Region Sjælland kostede det sidste år 99 millioner kroner, mens der i 2019 er afsat 128 millioner kroner til at drive og aflønne IT-konsulenter.

Professor Jes Søgaard forklarer, at den amerikansk udviklede sundhedsplatform er sat op i et meget specielt, datalogisk sprog, der ikke bruges ret meget længere.

- Det er så dyrt, fordi man er afhængig af Epics konsulenter, når man har sat det i drift, siger Jes Søgaard.

- Set i bakspejlet ser det særdeles mærkeligt ud, at Region Hovedstaden fra starten regnede med at kunne spare en milliard på at indføre Sundhedsplatformen, siger han.

Regionsrådspolitiker: Skrot sundhedsplatformen



Den konservative gruppeformand i Region Sjælland, Christian Wedell-Neergaard er enig i, at der ikke har været mange besparelser at hente på Sundhedsplatformen indtil videre.

Derfor mener han, at den skal genovervejes.

- Vi fik noget helt andet at vide, da vi sagde ja til Sundhedsplatformen. Nu er der ingen vej udenom: Vi må skrotte den, fordi den er alt for dyr i drift.

- Og hvad der er endnu værre: Lægerne bruger al for meget tid på computeren i stedet for patienterne. Det har vi ikke råd til, siger han.

Christian Wedell-Neergaard mener, at sundhedsministeren bør gå ind og diktere, at landets fem regioner skal have det samme IT-system, og at det ikke skal være sundhedsplatformen.

Heino Knudsen: Vi skal beholde Sundhedsplatformen



Det er formanden for Region Sjælland, socialdemokraten Heino Knudsen dog ikke enig i. Selvom han først trådte til, efter sundhedsplatformen var indført, ønsker han på ingen måde at skrotte den.

- Store IT-systemer er komplekse. Derfor er vi nødt til at sætte hårdt ind på at afhjælpe de udfordringer, der er. Det er langt det bedste for medarbejderne, siger han.

Heino Knudsen mener ikke, at der er noget mærkeligt i, at det amerikanske firma Epic har bygget sin forretningsmodel op på at tjene penge.

Trods gentagne henvendelser er det ikke lykkedes at få sundhedsminister Magnus Heunicke fra socialdemokraitet til at stille op til et interview.