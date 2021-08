Der er stor travlhed blandt de ca. 600 ambulancereddere i Region Sjælland, lyder det bl.a. fra 3F, der organiserer redderne og har tegnet overenskomsten. Falck og Region Sjælland frygter dog ikke for forholdene. Foto: Allan Nørregaard

Ambulancereddere i Sjælland melder om alarmerende travlhed

Sjælland - 12. august 2021 kl. 09:02 Af Martin Olsen Kontakt redaktionen

Hundredvis af ubesatte vagter henover sommeren og generel mangel på reddere, så de ansatte må tage i hobetal af ekstravagter for at dække ind for hinanden.

Det er hverdagen for redderne i Region Sjælland, lyder det fra Reddernes Fagforening og fagforeningen 3F.

- Vi ser stor mangel på reddere i hele landet, også i Region Sjælland. Nogle steder er det så slemt, at vi frygter, at det kan komme til at gå ud over patienterne. Det går allerede hårdt ud over ambulancereddere, der må døje med uacceptable arbejdsforhold. Problemerne har været der længe og er stigende, siger formand Kim Volder Hammershøj, formand for Reddernes Fagforening - en nyere og mindre udbrudsfagforening for reddere. De fleste reddere i regionen er organiseret under fagforeningen 3F, som har tegnet overenskomsten.

Også her genkender man travlheden, og at der er mangel på reddere.

- Vi er i 3F godt klar over, at der er en generel mangel på reddere, og det kommer til udtryk i, at der er mange vagter, der besættes på tilkald og ikke den ordinære vagtplan. Man har gennem tiden ikke uddannet nok ambulancefolk. Vi kunne bruge et større elevindtag i de udbudsbetingelser, der kommer fra regionen, men operatørerne kunne også selv gøre opmærksom på, at der mangler flere reddere i kontraktperioderne, så der bliver et større elevindtag, siger Flemming Overgaard, næstformand i Transportgruppen i 3F.

Spændt hårdt for Han bakkes op af fælles- tillidsrepræsentant for redderne i Region Sjælland Jørgen Knudsen, der også er medlem af 3F og en del af Reddernes Landsklub.

- Der er ingen tvivl om, at driftssituationen for redderne er spændt hårdt for og har været det over de seneste måneder. Mange er under efteruddannelse, og så er der hensyn til corona - vi kan ikke køre med skrøbelige patienter, hvis der er den mindste tvivl om smitte hos redderne. Vi har derfor en øget mængde arbejdsopgaver og færre til at udføre dem, siger han. Han påpeger dog samtidig, at Region Sjælland har øget sit elevoptag, men at det tager tid, før manglen er genoprettet.

En redder i Region Sjælland har over for Sn.dk dokumenteret 170 ubesatte vagter henover juli og august i regionen. Redderne får ofte sms'er med opfordring til at tage de ledige vagter, ligesom de er synlige i medarbejdernes vagtsystem.

Redderen ønsker at være anonym af hensyn til sit job, men avisen kender vedkommendes identitet.

Falck: Sæsonbetonet travlhed Det er Falck, der driver ambulanceredningstjenesten for Region Sjælland.

Her anerkender man travlheden, men peger samtidig på, at den er periodevis, og at det ikke går ud over servicen til borgerne eller medarbejdernes arbejdsforhold.

- På linje med tidligere år oplever vi en sæsonbetonet belastning henover sommerperioden, hvor vores medarbejdere afvikler ferie. Det er ganske normalt, og det påvirker ikke vores evne til at stille de nødvendige beredskaber. (...) Vi ser et stigende optag af redderelever på vores uddannelse, hvor vi også har øget antallet af uddannelsespladser de seneste år i takt med, at befolkningstallet i Danmark er steget, hvilket på sigt vil medvirke til en stigende tilgang til vores mandskab. Vi genkender ikke billedet af, at det går ud over arbejdsforholdene, og det er vigtigt for os at sikre ordentlige arbejdsforhold for vores reddere. Og vi vil gerne understrege, at vores reddere selvfølgelig ikke bliver presset til at tage ekstravagter. Det er helt frivilligt, siger Jørgen Mieritz, der er direktør for Falcks ambulance-forretning i Danmark.

De ledige vagter i reddernes vagtskemaer bliver besat i sidste ende, erfarer Sn.dk

Læs svaret fra Region Sjælland her Hos Region Sjælland, der i øjeblikket udbyder ambulancedriften til Falck, er man enig med fagforeningerne 3F og Reddernes Fagforening i, at redderne lige nu er inde i en travl periode, og at der med fordel kan uddannes flere i fremtiden. Travlheden er dog sæsonbetonet og går ikke ud over borgerne, ligesom man er opmærksom på at uddanne flere nye reddere, lyder det.

- Man skal ikke betvivle, at redderne har travlt. Vi har oplevet en aktivitetsstigning henover sommeren på to-tre procent, og det er noget, vi ofte ser, fordi der kommer mere gang i aktiviteterne i samfundet samt i forbindelse med afvikling af ferie. Jeg synes ikke, at der er et problem, men man skal hele tiden holde øje med, om der er reddere nok i faget. Vi er meget restriktive i forhold til, at betjeningen lever op til servicemålene, og vi er tilfredse med Falcks indsats.

- Region Sjælland er godt stillet i forhold til andre regioner, og borgerne kan føle sig trygge. Men generelt i Danmark skal vi kigge på at uddanne flere redderelever til fremtiden, hvor der skal mere sammenhæng i sundhedsvæsnet og en mere borgernær service, som redderne skal understøtte. Vi er meget bevidste om, at hvis der ikke bliver fyldt ind med redderelever, så er der ikke reddere nok til at varetage opgaverne, siger Benny Jørgensen, præhospital direktør i Region Sjælland.



Han uddyber, at Region Sjælland har et minimumskrav om, at 10 pct. af redderne skal være lærlinge med henblik på at uddanne tilstrækkeligt med reddere. Det er mere end en række andre regioner. Lige for øjeblikket er 12 procent af redderne i regionen i lære, altså over kontraktens mål.

