Der kørte en smule færre akutte ambulancer i Region Sjælland sidste år, til gengælde er antallet af planlagte ambulancekørsler steget. Foto: Katrine Wied

Ambulancen kommer hurtigere frem

Sjælland - 03. marts 2020 kl. 07:00 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Når ulykken er sket, eller sygdommen er livstruende, tæller hvert sekund.

I Region Sjælland gik der i 2019 gennemsnitligt 7 minutter og 59 sekunder fra, at der var ringet 112, til ambulancen var fremme.

Det er en forbedring på 30 sekunder siden 2015.

- Det er en marginal forbedring, og det handler meget om vejrliget. Hvis vi pludselig har sne og glatte veje, så stiger responstiden. Men det er da bestemt dejligt, at det går den vej, siger præhospital direktør Benny Jørgensen.

Fakta 75.707 gange har der været kørt akut med ambulance samt akutbil og akutlægebil i Region Sjælland i 2019 (-5,4 pct.)

Ud af det var de 35.104 ambulancer med blå blink (+ 1,2 pct.), og 48.751 var planlagt ambulancekørsel (+ 8 pct.)

Akutlægehelikopteren har været på vingerne i regionen 765 gange (-0,6 pct.) Forbedringen er endnu højere på den kategori ambulancer, som haster, men ikke kører med blå blink og udrykning. Den såkaldte Kørsel B er gennemsnitligt fremme efter 14 minutter og 23 sekunder. Det er over et minut bedre end i 2018, og knap halvandet minut hurtigere end for fem år siden.

Planlagt akut Årsrapporten fra Præhospitalt Center viser også, at der er kommet færre akutte kørsler og flere planlagte ambulancekørsler (fx mellem sygehuse eller fra sygehuset og hjem). Helt præcist er stigningen med planlagt ambulance med tæt overvågning af patienten steget med 18,3 procent fra 2018 til 2019, og det er er også kommet flere planlagte ambulancekørsler i den laveste akutte kategori - Kørsel D.

- Det kan lade sig gøre, fordi vi har gjort et stort oplysningsarbejde hos dem, der bestiller ambulancer (fx sygehuse etc.), om at skelne mellem patienternes behov. Patienterne er i så dårlig tilstand, at de er nødt til at ligge ned. Men de kan i mange tilfælde klare sig med en ambulance bemandet med en redder med knap så høj kompentence, siger Benny Jørgensen.

Knap 60 procent stigning En særlig del af det akutte beredskab har haft en nærmest eksplosiv stigning. Præ- og Interhospital Transportenhed (PIT) kører med udgangspunkt ved Sjællands Universitetshospital Køge med patienter med aktuelle eller truende svigt af luftveje, vejrtrækning og/eller kredsløb. Bemandingen er narkoselæger og avancerede paramedicinere. De har været på vejene 2119 gange i 2019 mod 1328 gange året før, altså en stigning på 59,6 procent.

Fakta Nødbehandlerne (deltidsbrandmænd med akut-kursus stationeret i Kr. Hyllinge, Jyllinge, Gørlev, Sorø, Store Heddinge og Rødby) har været kaldt ud 2024 gange (- 7,2 pct.)

112-hjælperne (akut-trænede frivillige på småøer og yderpunkter) har været kaldt 637 gange (+14,8 pct.) - PIT har eksisteret siden 1. januar 2017, og det er blevet en velintegret del af vores sundhedsvæsen, når patienter skal overføres til Odense Universitetshospital, Rigshospitalet eller et af vores egne sygehuse. Vi havde en usædvanlig dag sidste år, hvor vi havde to helikoptere på opgave og to transportenheder, det var altså fire narkoselæger på vejene på en gang, siger Benny Jørgensen.

Præ- og Interhospital Transportenhed(PIT) kører døgnet rundt med 27 læger i skiftehold. Det betyder, at der ikke længere bliver trukket personale fra sygehusenes operationsgang for at sikre god transport af meget svage patienter.

Budgettet for det præhospitale område var sidste år cirka 741 millioner kroner.