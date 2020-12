Ambulancefolk blev udsat for corona-smitte på kursus

Amulancefolk fra flere forskellige steder i Region Sjælland er blevet udsat for coronasmitte på et kursus.

Sjælland - 21. december 2020 kl. 11:30 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen

Nu er der sket det, som mange ambulancefolk har været ængstelige for.

En af deltagerne på et obligatorisk genopfrisknings-kurs for ambulancefolk, som blev afholdt i Slagelse fredag, har efterfølgende fået en positiv coronatest og de to håndfulde kolleger fra ambulancemandskab fra flere Falck-stationer i regionen, er sendt hjem med besked om at blive testet mandag og onsdag.

- Jeg forventer ikke, at der vil være så mange, der er smittet, for kurserne er gennemført med alle beskyttelsesforanstaltninger, siger Ole Mazur Hendriksen, lægefaglig chef i Region Sjællands Præhospitale Center og tilføjer:

- Vedkommende, der er smittet, arbejder blandt andet med at pode på plejecentre, og det er muligvis der, at smitten er sket. Men i dag er smitten så udbredt i samfundet, at vi ikke længere kan sige, at det er en bestemt begivenhed eller et bestemt sted, at smitten opstår. Jeg tror fx, at indkøb er et sted, hvor mange bliver udsat for smitte, når folk går rundt og rører ved alle varerne.

Ansatte har advaret Fællestillidsrepræsentant for Falck-ansatte i Region Sjælland Jørgen Knudsen har tidligere udtrykt stor bekymring for at fortsætte med obligatoriske genopfrisknings-kurser for paramedicinere og ambulancereddere, mens pandemiens anden bølge topper.

- Det er en øget og unødig smitterisiko, mener vi, siger Jørgen Knudsen.

Men Region Sjælland og de øvrige regioner har hidtil holdt fast i, at kurserne skulle fortsætte - med opbakning fra Sundhedsministeriet.

- Ambulancefolk handler på lægefaglig delegation, derfor har vi en forpligtelse til at gennemføre kurser hvert år, og de kan kun gennemføres med fysisk tilstedeværelse for at se de ansattes færdigheder. Men de andre regioner er lidt hjulpet af, at deres kursusrække først fortsætter til foråret. Vi står midt i kursusforløbet. Nu har jeg besluttet, at vi går enegang og udsætter alle kurser til efter 3. marts, siger Ole Mazur Hendriksen.