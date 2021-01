Sneen drysser stadig ned over Sjælland, men foreløbig er der ambulance-krævende uheld.

Ambulance-beredskab: Trods snefald er ingen faldet eller kørt galt

Pludseligt vintervejr plejer at give ambulancerne ekstra at gøre efter. Men natten og morgenens hvide drys har slet ikke givet problemer i Region Sjælland.

Sådan lyder det fra præhospital direktør Benny Jørgensen i Region Sjælland:

- Vi har ikke haft en eneste faldulykke eller andet her til morgen, det er lidt usædvanligt, men det skyldes jo nok, at mange arbejder hjemme, siger Benny Jørgensen, der oplyser, at beredskabet er på normalt niveau.