Amanda satser på socialrådgiverstudiet

- Jeg er klar over, at det er et job, der godt kan være hårdt. Men qua min egen baggrund, hvor der også var socialrådgivere, som skulle have været der for min familie, så ved jeg noget om, hvordan det er. Hvis det er hårdt for socialrådgiveren, er det jo endnu mere hårdt for dem, som vi skal forsøge at hjælpe, siger Amanda Christiansen.