Alternativet Sjælland ser helst Nordqvist træde ud

Sjælland - 09. marts 2020 kl. 16:48 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Uenigheden i Alternativet efter valget af Josephine Fock til politisk leder kulminerede mandag.

Eneste alternativist i Folketinget er nu Torsten Gejl.

Uffe Elbæk, Susanne Zimmer, Sikander Siddique og Rasmus Nordqvist er løsgængere.

Sidstnævnte, som selv forsøgte at opnå medlemmernes opbakning til at afløse Elbæk, kom i Folketinget i 2015 og blev genvalgt i Sjællands Storkreds med 1499 personlige stemmer ved seneste folketingsvalg.

På facebook skriver Nordquist blandt andet: »Det står nu tydeligt for mig, at Alternativet ikke længere er et politisk projekt, som jeg kan tro på kan skabe den forandring, vi som samfund har brug for. Derfor siger jeg farvel til partiet. Jeg vil nu være det, man kalder løsgænger, en uafhængig grøn stemme i Folketinget.«

Plads til suppleant? Mange begræder hans valg, men flere i tråden under opslaget giver også udtryk for, at Nordqvist burde have givet mandatet videre til partiet.

Hvis det var sket, var Sascha Faxe fra Roskilde, der fik 1192 stemmer ved valget 5. juni, kommet i Folketinget.

- Det er enormt beklageligt, at vi er kommet hertil. Der er alle mulige tab i, at de fire forlader Alternativet, siger Sascha Faxe, som også stillede op som politisk leder.

Hun understreger, at folketingsmedlemmer er valgt som enkeltpersoner.

- Jeg har enormt meget respekt for demokratiet, og jeg tror helt bestemt stadig på Alternativet som projekt, siger Sascha Faxe.

Dan Lundstedt, forperson for Alternativet i Sjællands Storkreds, lægger ikke skjul på, at han mener, at Rasmus Nordqvist burde give mandatet videre.

- Der skal ikke herske nogen tvivl om, at det er os, som har hjulpet ham med at få det mandat. Jeg sætter ekstremt meget pris på ham og den indsats, han har gjort. Det er meget ærgerligt, at han bliver løsgænger. Men det havde været dejligt om han havde givet mandatet videre, siger Dan Lundstedt.

Bør bakke op om baglandets valg Storkredsbestyrelsen opfordrede i weekenden Rasmus Nordqvist til at bakke op om flertallets valg af Josephine Fock.

- Vi har fået en ny politisk leder med stor opbakning fra baglandet, og der er faktisk god stemning i baglandet. Stort set alle vil gerne have, at man respekterer demokratiet og det demokratiske valg. I Sjællands Storkreds mener den samlede bestyrelse, at Alternativet stadig har en politik, som vi bakker op omkring, og vi bakker op om Josephine Fock, hvis hun følger Alternativets politik, siger Dan Lundstedt.

