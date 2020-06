Se billedserie Der vil normalt være masser af liv foran Det Gamle Posthus i Allinge en torsdag i uge 24. I år er det anderledes. Foto: Lars Jørgensen

Allinge venter på 2021

Sjælland - 12. juni 2020 kl. 07:00 Af Lars Jørgensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det var en streg i regningen for Bornholms restaurationer og overnatningssteder, at dette års Folkemøde blev aflyst. Men optimismen virker nu til at være intakt i Allinge.

Læs også: En paradoksal aflysning

Normalt vil torsdag omkring frokosttid i uge 24 betyde massive menneskemasser ved havnen og i den gamle bymidte i Allinge. I nyere tid har der hvert år på denne dag været stuvende fuld af Folkemøde-deltagere på Allinge Røgeri og de andre restauranter i den lille by på det nordlige Bornholm. Men i 2020 er det anderledes.

I 2020 kan man denne torsdag uden problemer komme direkte fra gaden og spise frokost uden at have bestilt bord i forvejen. For eksempel på Det Gamle Posthus, hvor det i parentes bemærket bestemt ikke er maden, der er noget i vejen med. Men aflysningen af dette års Folkemøde gør altså torsdag den 11. juni til en særlig dag.

Godt nok kan man høre, at der netværkes og lægges planer ved et af nabobordene, og rundt om i byen fornemmer man, at det langt fra er alle oprindelige Folkemøde-deltagere, som holder sig væk, selvom begivenheden blev aflyst.

- Vi har kunnet mærke, at der er flere herovre end på en "normal" uge i starten af juni. Mange udnytter alligevel deres bookinger og tager afsted, selvom Folkemødet er aflyst, fortæller Karina Nybo, som sammen med sin mand, John, ejer og driver Det Gamle Posthus i Allinge.

- 20 procent af min årlige omsætning kommer ind under Folkemødet. Så coronakrisen og aflysningen af Folkemødet var ellers noget af en lussing for os, fastslår hun.

Parret driver restauranten på 15. sæson, og har altså været en del af Folkemødet, siden det første af slagsen blev holdt i 2011.

Fornuftige udsigter Selvom et aflyst Folkemøde og to måneders coronanedlukning ikke bare lige dækkes ind, blæser der dog mildere vinde ind over klippeøen, og selv på denne lidt grå og smådryppende torsdag, kan John Nybo finde den optimistiske tone.

Folkemødet på Bornholm Folkemødet sted hvert år i uge 24. Dog ikke i år, hvor det er aflyst på grund af coronavirus.

Folkemødet på Bornholm fandt sted første gang i 2011 og skulle altså have været afholdt for 10. gang i år.

Folkemødet samler flere end 65.000 mennesker i alle aldre, fordelt over de fire dage.

I 2019 deltog 1206 foreninger, virksomheder, interesseorganisationer og politiske partier. - I kristi himmelfarts-ferien og pinsen var omsætningen faktisk højere, end den var sidste år. Og både i går og forgårs ligger vi på 60-70 mennesker dagligt. Det er altså godt. Vi ser faktisk positivt på sæsonen. Det ser lige nu fornuftigt ud helt frem til september, siger han.

Hustruen istemmer den positive tone.

- 2020 bliver i coronaens tegn, men nu håber vi på, at vi alligevel får en fantastisk sommer. At Bornholm bliver det lille nye Mallorca, siger hun og fortsætter:

- Hvis nu der er 25 grader og man lukker øjnene, så minder det altså lidt om Gran Canaria, hvis du sidder i en liggestol nede på Dueodde. Det har lidt fiesta og tapas over sig, griner hun.

Rolig dag på havnen Nogle få hundrede meter derfra kan Laura Kowsky, som de seneste to år har været ansvarlig for turistinformationen på havnen, også godt mærke, at 2020 er uden Folkemøde i byen.

- Vi plejer at have telte, standere og så videre over det hele. Næsten hele Allinge plejer at være lukket af på grund af de mange mennesker - der er proppet med folk alle vegne, fortæller hun.

Denne dag har antallet af henvendelser på ingen måde ramt Folkemøde-størrelse, men turistinformationen mærker alligevel dønningerne af det, der skulle have fundet sted.

- Et par af dem, der har været herinde i dag, fortæller, at de skulle have været til Folkemøde, men har beholdt deres booking og taget et par feriedage i stedet for. Så kommer de og spørger om, hvad de skal opleve på Bornholm. Det er jo positivt, smiler hun.

- Men det ærgrer mig, at der ikke er Folkemøde i år. Det plejer at være SÅ hyggeligt. Jeg har virkelig ikke oplevet noget negativt i forbindelse med Folkemødet, siger hun.

Så selvom Allinge denne dag ånder fordrageligt i det grå vejrlig og bybilledet står i nærmest skærende kontrast til, hvordan det så ud for et år siden, skal menneskemasserne og firedages-festen vist være mere end velkommen tilbage i 2021.