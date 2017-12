Allergitest kunne udløse allergisk reaktion

Der er en fejl i allergitest foretaget fra foråret og frem til nu. Det er en fejl i test vedrørende allergi over for to konkrete antibiotika - ampicillin og amoxicillin. Alle berørte patienter i Region Sjælland er fundet, og vil blive kontaktet, fastslår sundhedsfaglig chef.

Leverandøren af reagenserne til test af allergi mod to typer antibiotika har trukket deres produkter tilbage i hele Danmark, fordi der er risiko for, at undersøgelserne ikke viser det rigtige resultat:

- Der er en risiko for, at en patient kan være allergisk over for to antibiotika, men vi tager nu kontakt til alle berørte patienter, fortæller Sundhedsfaglig chef i Region Sjælland, Preben Cramon.

Konkret drejer det sig om allergi over for præparaterne ampicillin og amoxicillin. I Region Sjælland er der tale om knap 1.000 patienter, der er blevet undersøgt for allergi over for disse præparater, og det gælder kun undersøgelser foretaget mellem 26. april og 21. december i år. Men testen har ikke virket, og derfor skal man tage sine forholdsregler:

- Hvis en testet patient skal have antibiotika nu, er det vigtigt, at patienten informerer den læge eller sygeplejerske, der behandler vedkommende, om, at de kan være allergiske overfor de to præparater, selv om de er testet negative, siger Preben Cramon.

Alle patienter vil blive kontaktet og tilbudt en ny test.

Herudover er alle de læger og sygehusafdelinger, der har henvist patienterne til undersøgelsen, blevet orienteret om, at der har været fejl i testen.