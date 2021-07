Formand for Region Sjælland, Heino Knudsen, glæder sig over, at regionen understøtter de nationale klimamål gennem »DK2020 - Klimaplaner for Danmark«. Foto: Region Sjælland

Alle sjællandske kommuner er nu med i klimapartnerskab

Sjælland - 15. juli 2021 kl. 06:00 Af Signe Ravn Kontakt redaktionen

Fra 2020-2023 har kommuner landet over mulighed for at få hjælp til at udvikle klimahandleplaner, der lever op til Paris-aftalen.

11 sjællandske kommuner var allerede med i klimapartnerskabet, men nu er også Kalundborg, Næstved, Ringsted, Stevns, Greve og Solrød Kommune blevet en del af "DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark".

Med tilføjelsen af de seks nye kommuner er der nu fuld plade i Sjællandsregionen, hvor samtlige 17 kommuner har meldt sig ind i samarbejdet om at nå det nationale mål, at Danmark skal være CO2-neutralt i 2050.

Det er et faktum, der glæder Region Sjællands formand.

»DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark« er et klimapartnerskab mellem KL, regionerne og Realdania.

Klimapartnerskabet tilbyder alle kommuner hjælp til at udvikle klimahandleplaner, der lever op til Paris-aftalen.

Projektet giver kommunerne en fælles ramme for kommunale klimaplaner og et regionalt samarbejde om deres arbejde for en grøn omstilling på lokalt niveau.

Projektet kører over tre år fra 2020-2023 og er inddelt i to faser.

I første fase er syv af kommunerne i Sjællandsregionen med: Slagelse, Sorø, Holbæk, Vordingborg, Odsherred, Guldborgssund og Faxe.

I anden fase deltager Næstved, Ringsted, Greve, Solrød, Kalundborg og Stevns.

Lejre, Roskilde, Køge og Lolland deltog i pilotfasen og har udarbejdet DK2020-Klimaplaner.



Kilde: KKR Sjælland Kilde: KKR Sjælland - I Region Sjælland er vi er stolte over, at det nu er alle kommuner i vores geografi, der deltager i DK2020. Vi er utroligt glade for, at vi som region kan være med til at understøtte det vigtige klimaarbejde gennem Sjællands Klimaforum. Det giver nye muligheder for at samarbejde på tværs, når hele geografien har ambitiøse klimaplaner i 2023, udtaler Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland.

Sjællands Klimaforum er et virtuelt sekretariat sammensat af medarbejdere fra Region Sjælland, KKR Sjælland og Gate 21, som skal hjælpe kommunerne i arbejdet med at udarbejde klimaplanerne.

Nødvendig omstilling Alle kommuner i "DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark" udarbejder hver en klimplan, der fokuserer på områder som transport, strategier for placering af ladestandere, varmeforsyning, landbrug og klimatilpasning.

Formand for KKR Sjælland, regionens kommunekontaktråd, Solrøds borgmester, Niels Hörup, konstaterer, at der er stor politisk fokus på »DK2020 - Klimaplaner for Danmark«.

Han er ikke i tvivl om vigtigheden af projektet og det, han kalder for »den grønne og nødvendige omstilling«.

- Det er den største udfordring menneskeheden har. Der er derfor et stort behov for konkrete handlinger og forandringer for at reducere CO2-udledningen markant. Alle skal bidrage. Ikke mindst i kommuner og regioner, tæt på borgere, virksomheder og foreninger, hvor der virkelig bliver rykket på den her dagsorden. Som en del af den politiske partnerskabsgruppe oplever jeg, at der er gang i rigtig mange spændende grønne initiativer på tværs af landet, udtaler Niels Hörup.