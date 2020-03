Alle konfirmationer er udsat til efter pinse - dåb og bryllupper forventes udsat

Derfor forventer biskopperne, at mange familier og par vælger at udskyde deres dåbs- eller bryllupsfest.

Flere kan deltage i begravelser og bisættelser

Når det gælder begravelser og bisættelser, så er der mulighed for at være lidt flere mennesker til stede. Der er reglen, at der højst må være en person pr. fire kvadratmeter gulv. Det vil sige, at der kan være 50 mennesker til stede i en kirke på 200 kvadratmeter.

Opfordringen fra biskopperne er dog stadig, at der deltager så få mennesker som muligt.

Læs biskoppernes vejledning her.

Det er menighedsrådet, der sammen med provst eller præst afgør, hvor mange mennesker de lokale kirker kan huse ved begravelser og bisættelser. Antallet skal fremgå tydeligt med at opslag på kirkedøren, og kirkens personale skal stå ved døren og sikre, at reglerne bliver overholdt.