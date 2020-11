Aktion mod bande: Politi fandt våbenværksted

Politiet fandt et våbenværksted, da det onsdag slog til i en bandeaktion 13 forskellige steder på Sjælland. Det oplyser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi i en pressemeddelelse.

På våbenværkstedet var startpistoler blev ændret, således at de kan skyde med skarp ammunition.

I alt fandt politiet 50 funktionsdygtige våben, hvoraf hovedparten var ulovlige.

Samtidig fandt man et større pengebeløb og en del ammunition.

Politiet foretog ved aktionen adskillige anholdelser. Fem personer fremstilles i grundlovsforhør. Fire i løbet af onsdag, mens den femte først fremstilles i løbet af torsdag.

Flere af de anholdte har relationer til bandemiljøet. De anholdte er sigtet for straffelovens bestemmelser om våbenbesiddelse under skærpende omstændigheder.

- Vi er meget tilfredse med dagens resultat, men det er samtidig bekymrende, når vi ser, at private våbenhandlere kan sættes i forbindelse med rocker/bandemiljøet. Vi ved jo af erfaring, at når der findes våben i miljøet, så ser vi dem også ofte anvendt i forbindelse med konflikter. Derfor er det vigtigt, at få dem fjernet, siger politiinspektør fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Kim Kliver..

Anholdelsesaktionen skete i et samarbejde mellem Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, flere sjællandske politikredse og Rigspolitiet.