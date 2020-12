Allerede i dag kører der elbusser rundt i eksempelvis Roskilde. Men de første forsøg med udbud af regionale busruter har vist, at grønne busser end traditionele fossile busser. Foto: Hans Jørgen Johansen.

Aftale om fossilfri busser og tog på Sjælland - hvis der er råd

Sjælland - 10. december 2020 kl. 11:30 Af Tomas Revsbech

Allerede fra 2022 vil de første af Region Sjællands 32 regionale buslinjer køre på biogas, brint eller el. Og i de følgende år skal nye tog på regionens fire lokalbaner køre på batterier, mens flextrafikbilerne skal være fossilfri inden 2030.

Sådan lyder nogle af de tiltag, Region Sjælland har givet transportminister Benny Engelbrecht (S) håndslag på at gennemføre i de fem regioners klimasamarbejde med Transportministeriet.

De grønne mål inden for tog og busser rummer dog begge det væsentlige forbehold, at det skal ske i »det omfang den økonomiske ramme er til stede, og at det er teknisk muligt«, lyder det i aftalen.

De første erfaringer med et udbud af en regional buslinje sammen med Region Hovedstaden tyder nemlig på, at de grønne busser bliver dyrere end traditionelle diesel- og benzinbusser. De to regioner vil derfor være nødt til at nå i mål ved at søge om penge i en statslig pulje til omstilling af den regionale bustrafik.

Erfaringerne fra linje 230R mellem Frederikssund og Roskilde kan dog sige en del om fremtidige muligheder økonomisk og teknisk for de regionale buslinjer, der kører markant længere end kommunale bybusser, lyder det fra Heino Knudsen (S), regionsrådsformand i Region Sjælland.

- Det er uhyre interessant, fordi det bliver den første regionale linje i drift med nulemission. Det viser, hvor langt vi kan komme med grøn omstilling ved at samarbejde mellem regeringen og regionerne, siger han i en pressemeddelelse.

I aftalen forpligter regeringen sig da også på at have et fortsat »fokus på at understøtte den grønne omstilling af den regionale bustrafik«.

Flere ud af bilen

Det er ingen hemmelighed, at flere pendlere i løbet af de senere år har droppet tog og bus til fordel for bil, og især de unge er glade for selv at have hånden på rattet.

I samarbejdsaftalen forpligter Region Sjælland sig på at arbejde for, at flere pendlerture i fremtiden sker på cykel.

Omvendt skal regeringen få analyseret de unges transportvaner og finde frem til, hvad der kan få flere unge til at cykle, gå eller tage den kollektive trafik i stedet for bilen.

Dertil kommer, at parterne skal have undersøgt potentialet for at skabe bedre mulighed for at bruge den kollektive trafik, eksempelvis i form af flere parkeringspladser til både biler og cykler ved togstationer og busstoppesteder.