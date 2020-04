En stor bid af regionens fremrykkede investeringer går til nye apparater på sygehusene. Billedet her stammer fra installationen af en MR-scanner på Ringsted sygehus ved en tidligere lejlighed. Foto: Bjørn Armbjørn.

Send til din ven. X Artiklen: Afsætter 200 mio. til scannere, enestuer og nedslidt lokalbane Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Afsætter 200 mio. til scannere, enestuer og nedslidt lokalbane

Sjælland - 28. april 2020 kl. 12:18 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En ny MR-scanner og andre apparater til behandlingen af patienter for millioner. Fremrykning af byggerier, der skal give enestuer på psykiatri-hospitalet Oringen ved Vordingborg og et nyt sygehusvaskeri i Holbæk. Og dertil 30,5 millioner ekstra til enten en renovering af skinnerne eller ombygning til BRT-busser på den østsjællandske lokalbane Østbanen.

Det er bare nogle af de mange initiativer, politikerne i Region Sjællands Forretningsudvalg mandag nikkede ja til, kan sættes i gang tidligere end planlagt, efter regeringen for nylig har suspenderet det såkaldte anlægsloft, som lægger en øvre grænse for, hvor mange penge landets kommuner og regioner må bruge på renoveringer, byggerier og en række indkøb.

30,5 mio ekstra For nylig lagde Forretningsudvalget op til at frigive 175,3 millioner mere til at fremrykke byggerier, renoveringer og en række indkøb. På mødet mandag blev planen bekræftet, ligesom to yderligere projekter tilføjet: Dels er der nu afsat yderligere 30,5 millioner til at sætte gang i en skinnerenovering eller ombygning af banen til BRT-busser allerede i år. (Læs mere om den sag her.)



Regionsrådsformand Heino Knundsen (S) glæder sig over, at Region Sjælland, kan fremrykke investeringer for over 200 millioner kroner, efter regeringen for nylig fjernede det såkaldte anlægsloft. Foto: Jens Wollesen.



Det fremrykkes til 2020: Sygehusapparater: 65 mio. kr.

MR-scanner, SUH Roskilde: 10 mio,. kr.

Enestuer, psykaitrien, Oringe: 1 mio. kr.

Energirenoveringer 30 mio. kr.

Nyt sygehusvaskeri, Holbæk: 6 mio. kr.

Renovering Regionshuset, Sorø: 2,5 mio. kr.

Ombygning af sygehuskøkken til nyt kostkoncept, Holbæk: 3 mio. kr.



Kilde: Region Sjælland. - Det er fantastisk, at vi har mulighed for at fremrykke investeringer for nu over 200 millioner kroner. Når det gælder Østbanen, viser vi med den her investering, at der er opbakning til at få skabt den allerbedste løsning på Østbanen, og det så hurtigt som muligt, siger regionsrådsformand, Heino Knudsen (S).

Enestuer i Holbæk ikke muligt nu Politikerne havde også bedt om at få belyst mulighederne for at få fremrykket en ombygning og udvidelse af Holbæk Sygehus til enestuer, der skulle være begyndt i 2025.

Men det har vist sig ikke at kunne lade sig gøre allerede i år. Blandt andet fordi alene en planlægning af projektet vurderes at tage op til 9 måneder.

- Det er så stor en investering, som kræver en så stor plan, at vi lige nu ikke kan fremrykke det. Det, vi kan gøre og har bedt om at få er et oplæg til, hvordan næste fase af byggeriet kan sættes i gang. Det betyder, at hvis anlægsloftet også suspenderes eller blødes op i de kommende år, bliver der en mulighed for at fremrykke det, siger Heino Knudsen.

Ombygningen, som politikerne havde ønsket fremrykket, koster 392,8 millioner kroner og skule være foregået i årene 2025-2030.

R: Væk med anlægsloft i 2021, tak De Radikales gruppeformand Anne Møller Ronex håber, at regeringen og de øvrige politikerne på Christiansborg også suspenderer eller bløder op for anlægsloftet i 2021:



De Radikales Anne Møller Ronex, der her ses med partifællen Lars Hoppe Søe i regionsrådssalen ved en tidligere lejlighed, mener, at loftet over, hvor mange penge Region Sjælland må bruge, også bør skrottes i 2021. Foto: Mie Neel.



- Covid-19 har været en magtdemonstration, der har vist os, at vi skal kunne hjælpe og behandle patienterne meget mere specifikt på individ-niveau. Samtidig lægger vi politikere også selv op til, at pårørende skal meget mere ind over behandlingen i fremtiden. Så er det ikke særlig hensigtsmæssigt, man først får enestuer på Holbæk Sygehus - som det sidste i regionen - i 2030, siger hun.

De fremrykkede investeringer betyder også, at man kan fremrykke investeringer i sygehusapparater for 75 millioner kroner og energirenoveringer af regionens sygehuse for 30 millioner kroner.