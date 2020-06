Flere organisationer og enkeltmennesker, som havde planlagt at tage til Folkemødet på Bornholm i uge 24, kommer til at betale hele eller dele af ophold og rejse trods aflysningen. Foto: Tine Fasmer

Aflyst Folkemøde koster stadig

Sjælland - 04. juni 2020 kl. 12:00 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Om to uger skulle Folkemødet været gået i gang i Allinge på Bornholm. Men selv om det blev aflyst 3. april på grund af corona-pandemien, så er mange, der ville deltage, stadig nødt til at betale en stor del af udgifterne.

Der er typisk booket færgebilletter, flybilletter og overnatning i særdeles god tid, for demokratifestivalen er blevet stadig mere populær siden første Folkemøde i 2014.

Men det er ikke alle billetter til Bornholmslinjens færger eller flyrejsen med DAT, Danish Air Transport, som kan refunderes, og eventuel refusion af forudbetalt overnatning er op til den enkelte udlejer.

Fakta Folkemødet Bornholm er inspireret af Almedalsveckan i Visby på Gotland.

Folkemødet samler over 65.000 mennesker, fordelt over fire dage.

I 2019 deltog 1.206 foreninger, virksomheder, interesseorganisationer og politiske partier.

Folkemødet er blevet afholdt i uge 24 siden 2014.

Operates analyse af Folkemødet 2019 viser, at 59 pct. af deltagerne var »folk«, altså hverken ildsjælen, der er frivillig (11 pct.), politikeren (2 pct.), den professionelle (28 pct.) eller journalist (1 pct.) - Region Sjælland har i forhold til transport tabt 13.485,00 kroner til færgebilletter. Selve billetprisen er refunderet, men tabet vedrører et afbestillingsgebyr, og 30.620,47 kroner på flybilletter, der ikke kan refunderes. Derudover har vi betalt 54.800,00 kroner i depositum for overnatning og bespisning, som vi har truffet aftale om bliver overført til reservation af værelser i 2021, fortæller Lisbeth Iversen, koncernsekretariatschef i Region Sjælland, hvor 29 politikere og ni ansatte skulle have været afsted.

For Kalundborg Kommune begrænser tabet sig til cirka 5.000-6000 kroner, oplyser kommunikationschef Mads Damkjær.

Overnatning udloddet Flere faglige organisationer, blandt andre HK og FOA, har udloddet de overnatningspladser. de er brændt inde med, til deres medlemmer.

Samme procedure har Molslinjen, som står bag Bornholmslinjen, også tydet til.

- Der er et antal medarbejdere, som har kunnet konkurrere om at komme i sommerhus på Bornholm for så blev overnatningerne da brugt til noget, siger Jesper Maack, der er PR- og kommunikationschef hos Molslinjen.

Færgeselskabet har kun refunderet de dyreste standard-billetter samt billetter fra ekstra folkemødeafgange, der er blevet aflyst, mens de billigere flex- og lavprisbilletter kan fremrykkes til en anden dato i 2020.

- Det er ikke muligt at flytte billetterne til Folkemødet næste år, fordi vi er bundet af en statslig kontrakt om færgedriften. Vi har ingen sejlplan for 2021, så det kan ikke lade sig gøre. Og vi håber da også, at folk vil være interesseret i at komme til Bornholm, nu mange vil holde ferien hjemme i år, siger Jesper Maack.

Noget tyder på, at klippeøen er kommet på flere danskeres radar. Fra 18. juni-18. august. indsætter Bornholmslinjen den store katamaranfærge Express 2, som normalt sejler Aarhus-Odden, ind på Ystad-Rønne. Det sker også for at sikre, at corona-afstanden mellem folk kan opretholdes.