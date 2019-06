Afløser for fyret sygehusdirektør er fundet

- Jeg er glad for, at vi kan tiltrække en kapacitet som Niels. Han får et stærkt fundament med mange dygtige og dedikerede ansatte. Borgerne, medarbejderne og Region Sjælland får en direktør, der har erfaring med at lede et hospital og er vant til at arbejde et sted, hvor det kræver en vedholdende indsats, for eksempel når det kommer til fastholdelse og rekruttering af personale. Han er vant til at tænke nyt, arbejde på tværs af sygehuse og sektorer og få det optimale ud af det, han har, udtaler Per Bennetsen, administrerende direktør i Region Sjælland, i en pressemeddelelse.