De 23 affaldsanlæg rundt om i Danmark har lån for 12 milliarder kroner hos KommuneKredit. heraf har Argo og Norfors begge lån for over en milliard, mens ARC har lån for fire milliarder. Foto: Thomas Olsen

Affaldsselskaber har billige lån for 12 mia.: Frygter kæmpe ekstra-regning

Selskaberne har nemlig i dag meget billige lån hos det kommunalt og regionalt ejede KommuneKredit på særlige vilkår. Men bliver markedet liberaliseret, sådan som et bredt politisk flertal på Christiansborg lægger op til skal ske efter myndighederne for nylig dumpede KL's såkaldte »dødsliste« med 10 affaldsanlæg, der skulle lukke, er det formentlig slut med de billige lån.

De gældstyngede sjællandske affaldsselskaber Argo, Norfors og ARC risikerer at få en stor ekstraregning, hvis de skal til at konkurrere med hinanden og landets andre affaldsselskaber om at aftage danskernes affald.

