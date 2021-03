Efter KL's omdiskuterede dødsliste blev afvist af myndighederne skal affaldssektoren automatisk overgå til en liberalisering, lyder det i aftalen om en grøn affaldssektor for 2030. Men Enhedslisten stiller sig på bagbenene. Foto: Thomas Olsen. Foto: THOMAS OLSEN

Affaldsanlægs skæbne skudt til hjørne: Partier kan ikke blive enige

Sjælland - 05. marts 2021 kl. 18:32 Af Tomas Revsbech

Landets kommuner og affaldsselskaber må vente mindst 14 dage på at få afklaret skæbnen for landets 23 forbrændingsanlæg.

Et møde i forligskredsen bag en grøn affaldssektor fredag eftermiddag sluttede nemlig uden en afgørelse af, hvorvidt partierne kører videre efter den plan, der ligger i aftalen: Nemlig at affaldssektoren står foran en liberalisering efter KL's såkaldte dødsliste for nylig blev smidt i skraldespanden af blandt andre Energistyrelsen og Miljøstyrelsen.

- Der er ikke draget nogle konklusioner på mødet i dag. Der er stillet nogle forskellige spørgsmål, og der er et ønske om, at vi tager en runde med de berørte aktører, inden vi mødes om et par uger igen og ser på tingene, siger Mette Gjerskov, miljøordfører for Socialdemokratiet.

V: Vi er klar til at gå videre Liberaliseringen af affaldssektoren har været et ønske fra både Klimaminister Dan Jørgensen (S) og forligskredsens blå partier: Venstre, Konservative og Liberal Alliance.

Og det er stadig Venstres synspunkt, lyder det fra Venstres energi- og forsyningsordfører Carsten Kissmeyer:

- Det er stadig vores position. Vi i Venstre er sådan set klædt på til at gå videre, siger han efter mødet.

Enhedslisten stritter imod Samme afklarethed er der ikke hos regeringens støtteparti Enhedslisten, der sammen med SF har kæmpet imod en liberalisering i forligskredsen.

- Hvis vi skal træffe en så voldsom beslutning, som det er at liberalisere hele vores affaldssektor, så skal det tages på et oplyst og sagligt grundlag. Der mener vi ikke, vi er, siger han.

Peder Hvelplund mener, der er en række uafklarede spørgsmål i forhold til myndighedernes afvisning af KL's såkaldte dødsliste. Og så tvivler klimaordføreren på, at KL reelt har haft en fair chance for at udarbejde den listen, der rummede 10 anlæg, heriblandt Argos og Norfors nye anlæg, som skulle lukke inden 2030:

- KL har haft et halvt år til opgaven, og der er store spørgsmålstegn om, hvorvidt det datagrundlag, de har haft at arbejde med, overhovedet har været godt nok, siger Peder Hvelplund.

Selskaber frygter blodbad Som omtalt på Sn.dk de senere dage vil en liberalisering af affaldsanlæggene især stille helt nye anlæg, der slæber rundt på en stor gæld, dårligt.

Alene på Sjælland har affaldsselskaberne ARC, Argo og Norfors en samlet gæld på over seks milliarder kroner i anlæggene Energitårnet ved Roskilde, Usserødanlægget ved Hørsholm og Amager Bakke.

Især ARC og Norfors er bekymret over en liberalisering, som de frygter skal kaste deres nye anlæg ud i en dødskamp i kampen med ældre affaldsanlæg, der har betalt deres gæld ud.

