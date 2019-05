Selvom smartphonen er en fast del af unges hverdag, er de ikke ukritiske mediebrugere - tværtimod, for de ved godt, at algoritmer og clickbaits er en del af mediebrugernes hverdag, lyder det i en kommentar fra en af de unge medieforbrugere selv. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Afblæs alarmen: Unge er ikke ukritiske mediebrugere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Afblæs alarmen: Unge er ikke ukritiske mediebrugere

Sjælland - 02. maj 2019 kl. 10:16 Af Emma Marie Brix Laursen, Roskilde Festival Højskole Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I forbindelse med kampagnen fleresider.dk, som Danske Medier står bag, har Sjællandske Medier indledt et samarbejde med en gruppe elever på Roskilde Festival Højskoles journalisthold. Vi har bedt dem om at komme med nye vinkler på forholdet til de sociale medier og de redigerede medier. Eleverne kommer med deres input til, hvordan de forholder sig til moderne medier - og måske kan vi alle hente inspiration til, hvordan vi forholder os til de sociale og de redigerede medier. Velkommen til 2019, kære læser! Året hvor clickbaits, influencere, skjulte reklamer og højtråbende politikere kæmper om din opmærksomhed på de sociale medier.

Læs også: Generationer tager temperaturen på mediernes troværdighed

Her må du gerne have mobilen på lyd, og du skal endelig tage billeder og videoer til eventuelle blogposts eller Instagram-opslag. Del gerne din lokation, og husk at vi har vores helt eget hashtag: #2019letsbereal. Så spænd sikkerhedsselen - and be aware of fake news!

Mangler tiltro Okay, let's be real - lad os snakke om den 'farlige SoMe-jungle' og dens 'dumme, naive SoMe-indfødte', som vi alt for ofte bliver kaldt. Der er ikke meget tiltro til os millennials og den såkaldte Generation Z.

For Generation Voksen har travlt med at fortælle os, at vi ikke skal tro på alt, hvad vi læser, og at vi skal tage os i agt for fake news og skjulte reklamer. Vi får tit skudt i skoene, at vi er alt for ukritiske, når det gælder de sociale medier, og at vi fravælger den demokratiske samtale, når vi afholder os fra at tage diskussioner i Facebooks kommentarspor.

Er det et problem? Rapport efter rapport viser, at vi unge i stigende grad får vores daglige nyheder gennem sociale medier.

Desuden er vores generation mere illoyal over for forskellige typer medier end ældre generationer, konkluderer undersøgelser. Men er det et problem? Vi er hverken mere eller mindre ukritiske overfor nyheder end andre generationer. Modsat ældre generationers monogame forhold til medierne er vi polygame elskere, som troløst orienterer os i et bredt udsnit af de etablerede nyhedsmedier, hvilket sikrer, at vi får et bredere perspektiv på de forskellige historier, fordi vi læser om historierne flere gange på forskellige medier.

Have some faith Og skal vi ikke lige blive enige om, at vi unge faktisk er de indfødte i den her digitale verden?

Det er os, der er vokset op i en ekspanderende teknologisk tid, hvor mobilen og online-universet er blevet en uadskillelig del af vores hverdag. Vi har ingen problemer med at navigere i de mørkeste afkroge af internettet eller orientere os bredt i det store nyhedslandskab, som vi hver dag møder i vores newsfeed. Vores generation har i langt højere grad levet online-livet end offline-livet, og vi er flasket op med jungleloven i den kaotiske SoMe-verden.

Det betyder, at vi kender spillets regler, og at vi er helt trygge, når vi surfer rundt på SoMe-bølgerne og nyhedsstrømmen - så let a girl live and have some faith!

relaterede artikler

10 vigtige begreber om den digitale nyhedsstrøm 02. maj 2019 kl. 10:16