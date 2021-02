Absalons rektor Camilla Wang er ikke imponeret over, at de politikere, der selv har haft et medansvar for de nuværende læreruddannelser, nu vil lave et privat alternativ. Foto: Thomas Olsen

Absalon-rektor om privat læreruddannelse: »Letkøbt« løsning

Sådan lyder det fra Camilla Wang, rektor på professionshøjskolen Absalon til et forslag fra Venstre, De Radikale, De Konservative, Dansk Folkeparti og løsgængeren Simon Emil Ammitzbøll om at etablere en privat læreruddannelse som supplement til den almindelige læreruddannelse.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her