Aulaen på Professionshøjskolen Absalon i Roskilde har været gabende tom den sidste måneds tid. Mandag kommer der en smule liv i bygningen, når sygeplejerskestuderende på 7. semester får muligheden for at booke tid hos deres vejleder og på skolens bibliotek. Foto: Thomas Olsen

Absalon åbner for sygeplejerskestuderende

Sjælland - 16. april 2020

Manglen på sygeplejersker i det danske sundhedsvæsen sammenholdt med, at studerende på sygeplejerskeuddannelsernes 7. semester står over for at skrive afsluttende bacheloropgave, får nu regeringen til at give grønt lys til en åbning af professionshøjskolerne. Dog foreløbig kun for studerende på uddannelsens sidste semester.

På Professionshøjskolen Absalon åbnes der campus i Slagelse, Næstved, Roskilde og Nykøbing F. Her kan professionhøjskolens cirka 200 sygeplejerskestuderende på 7. semester altså fra på mandag igen sætte deres ben på skolen.

- Det er vi rigtig glade for. De studerende på 7. semester skal i gang med at skrive bacheloropgave, og får nu muligheden for at komme på campus dagligt mellem klokken 10 og 14 - dog efter forudgående aftale med biblioteket og deres vejleder, fortæller Mona van Gaever Larsen, som er centerchef for sygepleje på Absalon.

Stort behov Samme holdning har Kamilla K. Futtrup, som er formand for Sygeplejestuderendes Landssammenslutning (SLS). Hun glæder sig over, at de cirka 1300 sygeplejerskestuderende landet over, som skal aflevere bacheloropgave i juni, får mulighed for at benytte uddannelsesstedernes biblioteker.

Syv sundhedsfaglige uddannelser kan gennemføre en kontrolleret genåbning for så vidt angår sidste-semester studerende.

For universiteterne gælder det følgende uddannelser: Medicin, Odontologi og Tandtekniker (erhvervsakademiuddannelser, der varetages af Aarhus Universitet).

For professionshøjskolerne gælder det følgende uddannelser: Sygeplejerske, Bioanalytiker, Jordemoder og Radiograf.

Uddannelsesinstitutionerne skal sikre, at det begrænsede fysiske fremmøde kan ske forsvarligt uden betydelig risiko for smittespredning og i tråd med sundhedsmyndighedernes retningslinjer.



Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriet - Det er meget positivt, at regeringen gør noget for at forhindre, at der er studerende, som ikke bliver sygeplejersker på grund af coronakrisen. Studerende på sidste semester af uddannelsen har et stort behov for, at der er ordentlig adgang til materialer og litteratur på uddannelsesstedernes biblioteker, siger hun.

Som det også har været tilfældet op til første fase af genåbningen af skoler og institutioner, må professionshøjskolerne være omhyggelige med at overholde retningslinjerne fra myndighederne for i videst mulige omfang at undgå coronasmitte.

- Vi gør alt, hvad vi kan for holde os til retningslinjerne. De studerende er adskilt, der er adgang til håndsprit, der er en medarbejder, som viser vej til det lokale, de skal være i, når de ankommer til campus og så videre. I øvrigt er der også tale om et tilbud. Det er ikke et krav. Der er da også en del, som skriver bacheloropgave selv, og måske derfor ikke føler samme behov for at møde op, som de studerende, der arbejder i grupper, siger Mona van Gaever Larsen.

Flere bør vende tilbage Trods glæden over, at sygeplejerskeuddannelserne nu åbnes for 7. semester-studerende, håber Kamilla K. Futtrup, at flere får mulighed for at vende fysisk tilbage til deres uddannelsesinstitution. Og meget gerne snart.

- Man kan godt udvide åbningen til flere. På femte semester - hvor man står over for at skulle i praktik efter sommerferien - har man brug for laboratorie-undervisning. Der lærer man at tage en blodprøve, man prøver at stikke i en plastikarm, man lærer at lægge et drop og så videre. Det er et vigtigt element i uddannelsen og gør, at man er bedre rustet til praktikken - og måske også er mindre nervøs for at komme i praktik, siger hun og fortsætter:

- Jeg har tænkt en del på de studerende, som startede på studiet i februar. De ville have rigtig godt af lige at få noget tid på skolen inden sommerferien. Jeg kan forestille mig, at der er mange, som stadig er usikre på, hvor de står og om sygeplejerskeuddannelsen er det rigtige for dem. Det kan man ikke afgøre på samme måde, når man sidder derhjemme for sig selv, påpeger hun.

På Professionshøjskolen Absalon så man også gerne, at åbningen omfattede flere semestre, men ikke for enhver pris.

- Alle her er selvfølgelig interesserede i, at de studerende vender tilbage så hurtigt som muligt. Men kun så længe, at det er forsvarligt at gøre, og vi formår at overholde de retningslinjer, som regeringen udstikker, siger Mona van Gaever Larsen.