Årets medieløb er aflyst

Baggrunden er først og fremmest coronakrisen, men også det faktum, at et af Danmarks største motionsevents, Royal Run, er blevet rykket til den 6. september, hvor Medieløbet skulle have været kørt, oplyser arrangørerne.

- Vi kan se, at rigtig mange arrangementer - offentlige som private - bliver flyttet til netop september, hvor der bliver kamp om pladserne i kalenderen. Medieløbet ønsker ikke at udkonkurrere lokale foreninger og deres events, som også må forventes at ligge i eller bliver flyttet til samme periode. Vi ønsker derimod at støtte op om andre arrangementer. Vi ved, at mange lokale foreninger og arrangører i vores område er dybt afhængige af sponsorer, der er pressede af Coronakrisen, og af den opmærksomhed, vi som medier kan give. Det vil vi ikke forstyrre. Vi håber på forståelse for beslutningen, der ikke har været let at tage, lyder det i en fælles udtalelse fra de fire mediehuse og DGI Storstrømmen.