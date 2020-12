Årets coronapletskud: Fælles hver for sig

Vi har været sammen om at bekæmpe en sygdom, som har været skræmmende, ukontrollerbar og alt overskyggende.

Men mest af alt har vi været hver for sig i 2020 for at undgå, at vi alle blev ramt af coronavirus, og at vi som enkeltperson og som samfund bukkede under for pandemien.

At holde afstand har givet en lang række nye måder at være sammen på. Hvad enten vi sad med god afstand i offentlig transport, gik til videogudstjeneste eller måtte mødes med afstand i det offentlige rum for at beskytte hinanden.

Pressefotograferne Per Christensen og Jens Wollesen har her samlet nogle af deres fotos fra corona-året 2020. Se dem her.