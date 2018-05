Lotte Rose Nielsen modtog i dag Årets Lærlingepris fra DI Roskilde/Køge Bugt. Det foregik ved DI?s erhvervstræf på Comwell Roskilde, hvor hun fik overrakt diplom, ur og blomster. PR-foto

Årets Lærling hjalp stressramt kollega

Sjælland - 09. maj 2018 kl. 12:10 Af Else Damsgaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lotte Rose Nielsen fra DLF Seeds A/S i Roskilde fik tildelt en usædvanlig opgave for en lærling. Hun skulle hjælpe med at implementere et større it-projekt i virksomheden samtidig med, at hendes nærmeste kollega var sygemeldt med stress.

Lotte Rose Nielsen deltog i opgaven med stort overblik og dygtighed, og da den sygemeldte kollega kom tilbage, påtog Lotte sig opgaven med at genoplære kollegaen i det nye system. Det er en af grundene til, at Lotte Rose Nielsen nu modtager prisen som Årets Lærling i DI Roskilde/Køge Bugt.

- Hvis der er noget, du ikke ved, så går du straks i gang med at finde ud af det, enten ved at spørge kolleger eller gå på nettet. Da du begyndte som elev, blev du med det samme kastet ud i problemer med implementering af jeres it-system. Men ved hjælp af din ihærdighed og snusfornuft, trådte du meget hurtigt i karakter og løste opgaverne med ihærdighed, overblik og faglig omhu og omsatte din store viden om it-værktøjer til DLF's fordel, sagde formanden for DI Roskilde/Køge Bugt Carsten K. Jensen, da han og Roskildes borgmester Joy Mogensen overrakte prisen til Årets Lærling.

Lærlingeprisen har til formål at hædre en dygtig elev eller lærling. Udvalget, som vælger Årets Lærling blandt de indstillede, kigger blandt andet på, om lærlingen er flittig, hjælpsom, opfindsom og en god kammerat. Og om lærlingen har ydet en særlig social og faglig indsats.

Lotte Rose Nielsen er stadig i lære som kontorelev hos frøfirmaet DLF - med administration som speciale - og hun lever op til alle kriterierne ifølge DI. Hun har fået topkarakterer på Roskilde Handelsskole, og selvom hun først er færdiguddannet til august, er hun allerede blevet ansat i en projektstilling i virksomheden.

- Vi ser frem til at følge Lottes karriere. Som arbejdsplads er det inspirerende og givende at se et ungt menneske blomstre, skrev avlsadministrator i DLF, Bjarne Sørensen i indstillingen.