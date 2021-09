Se billedserie Når der bruges skattekroner skal der stilles krav om lærlinge på offentlige byggerier, lød det fra Bolig- og indenrigsminister Kaare Dybvad (S). Men spørgsmålet er, om man så også kan sikre, at virksomhederne rent faktisk ansætter lærlinge - eller danske lærlinge, lød hans bekymring. Foto: Thomas Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Åbningsdebat: Virksomheder savner faglærte - er sociale klausuler vejen frem? Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Åbningsdebat: Virksomheder savner faglærte - er sociale klausuler vejen frem?

Sjælland - 14. september 2021 kl. 21:38 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

- Det store probem er, at der mangler lærlingepladser til de unge. Jeg er selv udlært elektriker i 1962, og allerede dengang var manglen på lærlingepladser et problem. Undskyld mit sprog: Men hvad fanden vil I gøre ved det? Sådan lød et af spørgsmålene til debatpanelet fra en af aftenens tilhørere, Ejnert Sørensen, der havde taget turen fra Fårevejle til debatmødet i Ringsted.

Et af de store uddannelsesspørgsmål i disse år - ud over, at få flere unge til at uddanne sig i provinsen i stedet for i storbyerne - er, hvordan vi får flere unge til at blive faglærte eller håndværkere.

Og selv om Einert Sørensens spørgsmål var enkelt, var svaret knapt så enkelt, erkendte SF's uddannelsesordfører Astrid Carøe.

- Vi har prøvet og prøvet, men har ikke fundet den rigtig gode løsning endnu. Noget, jeg mener, virker, er dog, at vi lavede lærlinge-systemet om for et par år siden, hvor de virksomheder, der ikke vil tage lærlinge, skal betale til de virksomheder, der gør, sagde hun blandt andet.

Dansk Folkepartis finansordfører Rene Christensen pegede på, at langt de fleste kommuner i dag stiller krav til virksomhederne om at tage lærlinge, når de eksemplelvis skal bygge for kommunerne.

- Men vi må også bare sige, at vi i kommunerne nok ikke kontrollerer ret meget, om de så overholder aftalerne helt, sagde han.

Bolig- og indenrigsminister Kaare Dybvad var enig i, at sociale klausuler er et af svarene.

Men der er også en bagside af medaljen.

- Da vi sidste år lavede en stor boligaftale, aftalte vi, at 14 procent af al arbejdskraft på statens byggeprojekter fremadrettet skulle være lærlinge. Men vi har et stort Femern Bælt-byggeri, der går i gang lige om lidt, og vi har krav om hundredvis af lærlinge, heriblandt struktører. Her er jeg super nervøs for, om de lærlinge så er danske, eller om virksomhederne kommer omkring kravet og hiver dem ind udefra, sagde han.

Men hvordan får man i det hele taget flere unge ind på erhvervsuddannelserne, lød spørgsmålet til panelet?

Her pegede Kaare Dybvad på, at en af vejene til at flere unge tager en erhvervsuddannelse er, at man skaber faglige fyrtårne rundt om på Sjælland.

- Vi skal sikre, at fyrtårnene får det bedste udstyr og bedste miljø. Derigennem skal vi sikre, at en erhvervsuddannelse ikke er noget, man bare tager, fordi man ikke kan tage noget andet, sagde han.

Flere debattører pegede på, at man skal sætte ind tidligere, hvis flere unge skal tage en erhvervsuddannelse.

- Vi skal sætte ind i Folkeskolen. Alle børn får 10.0000 timers matematik. Men skal alle børn have det? Og så er der alt for stor fokus på karakterer, sagde Slagelses borgmester John Dyrby Paulsen (S).

De Radikales folketingsmedlem Zenia Stampe pegede på, at mange unge tabes i uddannelsessystemet. Muligvis fordi man stopper med de praktiske fag i folkeskolen allerede i de midterste trin i Folkeskolen:

- Hvorfor er det, at alle de praktiske fag i folkeskolen stopper der? Man kan godt spørge sig selv, hvorfor der ikke er håndværksfag helt frem til 9. klasse, for vi taber helt sikkert nogle unge der, sagde hun.