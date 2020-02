160.000 tv- og bredbåndskunder hos Fibia, der udbyder tv-produktet Waoo, kan se frem til, at fiberselskabet åbner sit net op for konkurrence. Foto: Jens Wollesen. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Åbner op for konkurrence: 160.000 adresser får valgfrihed på tv- og bredbånd

Sjælland - 08. februar 2020 kl. 08:37 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et af landets største fibernet-selskaber åbner nu op for, at deres 160.000 kunder på Vest- og Sydsjælland, Sydhavsøerne og Østjylland får flere valgmuligheder, når de skal vælge tv- og internetudbydere.

Fibia, der er ejet af Seas-NVE og østjyske NRGi, vil åbne sit fibernet op, så konkurrenter kan tilbyde deres produkter til selskabets kunder.

I første omgang én anden leverandør, der endnu ikke er sat navn på. Det sker i sensommeren 2020. Siden vil flere blive budt inden for.

- Vi kommer ikke til at kunne åbne det op for alle fra start. Men vi er i dialog med en eller flere selskaber. Mere kan jeg ikke sige lige nu, siger Casper Holst-Christensen, direktør i Fibia, til avisen.

Har efterlyst konkurrence I dag kan Fibia-kunder kun købe tv, internet og IP-telefoni fra Waoo, som Fibia ejer sammen med seks andre regionale energiselskaber.

Det har affødt kritik fra både Christiansborg og Forbrugerrådet, der har efterlyst mere konkurrence.

Fibia har flere gange meldt ud, at man ville åbne nettet op. Nu sættes der for første gang tidspunkt på, hvornår det sker.

Tager tid Ifølge Casper Holst-Christensen tager åbningen tid, fordi det rent teknisk er en stor og kompliceret opgave Fibia at åbne dets fibernet for tredjepart. Men det giver god mening.



Casper Holst-Christensen forventer, at Fibia vil åbne sit net for én konkurrent i sensommeren. Siden åbnes der op for flere. Foto: Jens Wollesen.



Fibia har i dag rullet fibernet til 390.000 adresser på Sjælland og i Jylland. Men selskabet har cirka 160.000 kunder.

- Det gælder om at udnytte den kapacitet, vi har, bedst muligt. I vores strategi går vi både efter slut-kunder ude på de enkelte adresser og udbydere, som kan leje sig ind på vores net. Samtidig er vi jo ejet af andelshavere, og dem vil vi gerne give den bedst mulige service, siger Casper Holst Christensen.

Forbrugerrådet: På tide Hos Forbrugerrådet Tænk kalder cheføkonom Martin Salamon åbningen en »længe ventet god nyhed for forbrugerne«.

Han henviser til, at de regionale energiselskaber i 2017 meldte ud, at de ville åbne deres fibernet for konkurrence.

- At kunderne får en valgfrihed munder ofte ud i, at en udbyder som Waoo kommer til at gøre tingene lidt billigere og lidt bedre, siger Martin Salamon.

Ifølge Cheføkonomen er det vigtigste dog, at Fibia åbner op på vilkår, der giver konkurrenterne en realistisk mulighed for at komme på banen:

- Da TDC og Yousee første gang åbnede deres kabel-tv-net op for andre internetudbydere for nogle år siden, gjorde de det på vilkår, der gjorde, at stort set ingen konkurrenter bød ind. Så det er vigtigt, at Fibia åbner op på en måde, der sikrer, at forbrugeren får et realistisk valg mellem flere udbydere til rimelige priser, siger Martin Salamon.